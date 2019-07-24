陪阿姨去市場...「肉食性貴賓」坐副駕吃光青菜　眼尖網：內行！

記者吳鎮良／採訪報導

原來是菜蟲阿，還以為是貴賓犬呢！網友林芋秀日前在臉書分享一段影片，內容是貴賓「歐啦」這天跟著家人一起去市場買食物，沒想到在回家的路上時，坐在後座的小主人，居然看到平常愛吃肉的歐啦在狂嗑青菜，有趣的模樣引發網友熱議！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林芋秀在臉書寵物社團「貴賓狗家族」PO出這段影片！並註解說，「陪阿姨去買菜，還沒到家在車上吃了起來，原來歐啦喜歡芹菜ㄚ...」。畫面中可以看到，坐在副駕駛位的貴賓歐似乎受不了身旁芹菜的誘惑，大口大口地啃來吃；而且仔細一看，老練的牠還只挑葉子的部分吃呢！

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▲回家的路上，歐啦開心吃著青菜。（圖／網友林芋秀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲歐啦個性溫和又乖巧，最愛吃肉肉！



貴賓犬歐啦的個性溫和又乖巧，在家從不亂叫，而且別看牠身形嬌小，其實牠不僅游泳，還是位肉食主義者。林芋秀表示，「我們都以為歐啦只喜歡吃肉，無意間才發現原來這麼愛吃菜。歐啦前陣子生病，主人沒空顧，先來我這邊住一下，現在已經回我妹（牠主人）家了！」

這段影片在網路上曝光後，目前已突破一千名網友按讚，許多人看到歐啦吃芹菜的模樣，都在底下留言說，「回家會不會葉子就幫忙挑完了」、「哈哈哈好可愛」、「小貪吃鬼，真可愛」、「菜蟲無誤」、「今天老媽來道芹菜梗炒肉絲～葉子用不到啦」、「新鮮嫩葉，內行！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲歐啦前陣子生病，主人沒空顧，於是先來阿姨家待幾天。

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