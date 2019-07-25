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「山羌殺手」轉職計畫！　壽山浪浪成工作犬乖巧守護家園

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▲▼「山羌殺手」轉職計畫！　壽山浪浪成工作犬乖巧守護家園。（圖／壽山國家自然公園提供）

▲壽山國家自然公園籌備處推出通做犬計畫，希望替浪浪們找到新家。（圖／壽山國家自然公園提供）

記者闕雁琳／綜合報導

高雄壽山國家自然公園流浪狗成群，長年迫害野生動物的生存，園區不時傳出山羌遭咬的悲劇，為了減少浪犬和野生動物之間的衝突，壽山自然國家公園籌備處推出工作犬計畫，依照民眾需求，訓練狗狗成為工作犬幫忙守護家園，給牠們一個適合的家。

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壽山國家自然公園籌備處(以下簡稱壽山處)與社團法人台灣之心愛護動物協會，合作推出工作犬計畫，幫流浪狗於結紮及完成疫苗注射，公開開徵求認養人，了解需求後由壽山處挑選適合的犬隻，像是工作犬或是陪伴犬進行訓練，並提供為期半年的專業訓犬師到場輔導，讓狗狗和飼主建立互信關係，藉此提升犬隻的領養率。

▲阿伯硬餵浪犬廚餘！　聽「山羌遭咬剩頭顱」嗆：本就不該在壽山。（圖／Jay Lin提供）

▲先前曾有民眾在壽山國家公園餵食流浪狗，被制止仍不理會。（圖／Jay Lin提供）

壽山流浪狗繁殖速度快，加上民眾餵食讓牠們將園區當作覓食領地，導致山羌遭犬隻攻擊的案件層出不窮，由於流浪狗會怕人，部分山羌為躲避犬隻追咬，反常地接近人群眾多的木棧道休息。壽山籌備處曾表示，為保護山羌，未來將持續誘捕流浪犬隻、提高公園警察巡邏密度，並加強宣傳三不政策「不餵食野生動物、不棄養寵物、不帶寵物入山。」

▲阿伯硬餵浪犬廚餘！　聽「山羌遭咬剩頭顱」嗆：本就不該在壽山。（圖／Jay Lin提供）

▲公園內常見有成群的流浪狗出沒。（圖／Jay Lin提供）

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壽山處為維護野生動物生存的棲地，與高雄市動保處合作，以捕捉並移除的方式來管制浪犬，但收容所的收容空間有限，因此自2018年起改變作法，針對犬隻與山羌的衝突熱門區，採取捕捉與移除，至於非熱門區則採取TNVR的方式，減少浪犬數量，如今更加碼推出「工作犬養成計畫」，希望幫這些野生動物殺手轉職，成為能守護農民家園的好夥伴。

關鍵字： 山羌工作犬流浪狗壽山國家自然公園家園

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