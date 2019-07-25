路亞溪釣竟釣起1公尺綠鬣蜥！　網讚「破大里旱溪紀錄..

▲釣魚達人吳奕霆在大里旱溪康橋，用路亞釣起綠鬣蜥。（圖／吳奕霆提供）

記者李忠憲、唐詠絮／台中、彰化報導

專精淡水路亞的釣魚好手吳奕霆，日前在大里旱溪康橋一展身手，意外發現一隻長度過1公尺的「酷斯拉」綠鬣蜥。他當下與綠鬣蜥對決，纏鬥1分鐘順利釣起，網友大讚「破大里旱溪康橋紀錄」。台中市農業局表示，綠鬣蜥會咬人破壞農作，民眾如發現可通報1999協助。

屬外來種的綠鬣蜥原是當作寵物，疑似遭民眾棄養且繁殖過快，近年在南部已出現生態災情，地方政府更祭出獎勵鼓勵民眾捕捉。

請繼續往下閱讀...

▲吳奕霆跟綠鬣蜥纏鬥1分鐘，成功釣起。（圖／吳奕霆提供）

33歲的釣魚達人吳奕霆專精路亞釣魚，已有10多年經驗，經常到各處挑戰，並傳授釣魚技巧等，他也注重環境生態保護議題，與釣魚間找到平衡點，與魚共存。他7月15日到大里康橋用路亞釣魚，意外發現草叢間竟有一隻外來種的綠鬣蜥，他突發奇想要「釣」綠鬣蜥，用起釣竿與路亞，在牠上鉤後，纏鬥了約1分鐘後，終於成功釣到綠鬣蜥。

▲▼吳奕霆路亞釣魚經驗已有10多年，經常分享釣到大魚的照片。（圖／吳奕霆提供）

吳奕霆將照片上傳臉書，並說「溪谷獵人旅竿什麼都能釣，水裡游的地上爬的通通沒問題。」他還說，台中康橋除了有珍珠石斑、台雷、紅魔鬼、鯰魚、土虱、火口、吳郭魚、垃圾魚、等10多種魚類外，竟然還有綠鬣蜥！這隻沒有量長度，但加上尾巴肯定破米。

文一出，引發網友熱烈討論，有人說「靠！太離譜了吧」、「這個你也釣的到，強！」、「這個好像有人釣過，但是康橋是第一次，台中旱溪康橋新紀錄無誤」、「厲害 ！想不到還可以釣寵物」。還有人直說，「烤了啦」、「烤好叫我」、「下次弄一隻（鱷魚）給我看看，然後你就更紅了」

台中市農業局表示，今年到現在為止，台中接獲通報抓到19隻綠鬣蜥，分散在各區，災情輕微。綠鬣蜥屬於外來種，非保育類，民眾如果遇到綠鬣蜥，可以打1999請市府協助捕抓。

彰化縣農業處林務暨葉生動物保護科科長譚志方指出，彰化縣與野鳥協會合作，如果一發現綠鬣蜥，將會馬上前往處理，根據統計至2018年12月底總共抓了29隻，今年尚未民眾有民眾通報，而立法委員洪宗熠也到現場實地勘查了4次，也未發現綠鬣蜥蹤跡。

【更多新聞】

►獨／4富商搭賓士打球自撞奪3命 他獨活卻「好友變仇人」2年後癌逝

►酒駕撞死烘焙師！金錢豹女判賠1068萬 胞姊不再上訴：賠償只是數字而已

►機器出包？加油站「刷到上一張信用卡」 台中女無辜挨告被函送