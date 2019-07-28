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萌貓邀玩下秒突然斷電！眼皮好重ZZZ...仰頭露虎牙萌暈7千人

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記者闕雁琳／採訪報導

充電12小時只能待機5分鐘！台北市一名貓奴日前分享，家裡的貓咪「咪摸」這天跑來床上邀玩，躺在棉被上咬手爆踢，沒想到玩到一半，這孩子完全沒有預警的就「突然斷電」，仰頭露出小虎牙，連爪子都來不及收就睡到併軌，超可愛的反應讓她忍不住笑翻直呼，「到底是多累？」

▲▼萌貓邀玩下秒突然斷電！眼皮好重喔ZZZ...仰頭露虎牙萌暈7千人。（圖／網友Catrina Chu授權提供）

▲▼貓咪主玩到一半突然睡著。（圖／網友Catrina Chu授權提供，下同）

▲▼萌貓邀玩下秒突然斷電！眼皮好重喔ZZZ...仰頭露虎牙萌暈7千人。（圖／網友Catrina Chu授權提供）

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影片中可以看到，咪摸躺在棉被上對著空中出爪，仰頭抱著「獵物」狂咬爆踢，玩到超忘我，但睡意突然襲來，眼睛眨2下彷彿在說，「眼皮好重喔ZZZ...」，下一秒腦袋直接被強制登出，張嘴昏昏的睡去，畫面相當可愛。

▲▼萌貓邀玩下秒突然斷電！眼皮好重喔ZZZ...仰頭露虎牙萌暈7千人。（圖／網友Catrina Chu授權提供）

▲咪摸和另外2隻同胎的姐妹是從新竹山上撿回來的小浪貓。

飼主Catrina Chu笑說，「咪摸平常都跟狗狗睡，那天是家裡另一隻大貓欺負牠，我晚上把牠抱我房間，保護牠不被兇，可能是太放鬆了，跟我玩一下就睡著」，自己也是第一次目睹牠一秒斷電的過程。

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▲▼萌貓邀玩下秒突然斷電！眼皮好重喔ZZZ...仰頭露虎牙萌暈7千人。（圖／網友Catrina Chu授權提供）

▲▼咪摸小時候眼睛感染看起來髒髒的，現在已經是一位美男子。

▲▼萌貓邀玩下秒突然斷電！眼皮好重喔ZZZ...仰頭露虎牙萌暈7千人。（圖／網友Catrina Chu授權提供）

即將滿1歲的咪摸是在新竹山上撿到的小浪貓，還有另外2隻同齡的小貓「小蓮」和「五花」，平常個性很貪吃膽小，但很愛撒嬌。事後影片分享出來之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「哈哈哈好可愛喔」、「瞬間進入昏迷狀態」、「被GM強制登出」、「當機到妳措手不及」、「躺著玩就已經表示累累了」、「棉被太舒服了秒斷電」、「這電池是不是要換了？感覺會跳電」。

▲▼咪摸是個超級貪吃鬼，連竹筍都不放過。

 

關鍵字： 斷電睡著眼皮虎牙咪摸

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