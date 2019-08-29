ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

泳池養海龜+鯊魚....魚全靠漁夫抓！　「室戶廢校水族館」爆紅吸引25萬人造訪　

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 室戶廢校水族館 。（圖／翻攝自Google Map）

▲ 室戶廢校水族館把泳池拿來飼養海龜和其它魚類 。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者許祐誠／綜合報導

原來學校泳池能養鯊魚！日本高知縣室戶市2018年4月把一所廢校打造為「室戶廢校水族館」後，開幕第一年即達到旅遊人數破17.6萬人的佳績，本月25日更突破25萬人次造訪。值得一提的是，這裡沒有海豚表演，也沒有巨型水族箱，而是完整地保留國小的原貌，利用學校泳池和洗手台等水槽打造成魚兒居住的場所。

根據《高知新聞》報導，地域創生一詞在於培養人與環境之間的關係，為城市注入新的活力。特定非盈利活動法人（NPO）日本海龜協會組織去年基於此理念，將2005年廢校的舊室戶市椎名小學改造成為水族館，一共飼養約50種魚類、將近上千條的魚類，其中室外25公尺長的泳池更被打造為鯊魚、海龜等居住場所，洗手台打造成的觸摸池也深受歡迎。踏進學校內還能看到教室保留著黑板和課桌椅，理科教室內也擺放著大大小小的標本玻璃罐等。

請繼續往下閱讀...

▼ 館方慶祝造訪人數突破25萬大關。（圖／翻攝自推特／むろと廃校水族館）

▲▼ 室戶廢校水族館本月25日突破25萬人次造訪。（圖／翻攝自推特／むろと廃校水族館）

值得一提的是，室戶廢校水族館內沒有巨型玻璃水族箱，也沒有吸引顧客的壓軸動物，但大部分魚兒都是在當地漁夫和教職員的協助下「入學」，並汲取海水作為飼養水，當初10隻誤入定置網的赤蠵龜和黑海龜，便在因緣際會之下一起來到學校內學習。而且隨著季節變化，水族館內還可以見到不同種類的「轉學生」，甚至是大王具足蟲等深海生物。

此外，除了一般水族館都有的魚類骨骼標本之外，館方甚至於附近海邊舉辦放生海龜的活動，未來也計畫舉辦由漁夫協助的捕撈漁獲的體驗式活動，讓民眾可以親身體驗打撈生活。

 ▼ 館方飼養10隻誤入定置網的海龜。（圖／翻攝自Google Map，下同。）

▲▼ 室戶廢校水族館 。（圖／翻攝自Google Map）

▼ 水族館內還有飼養魟魚。

▲▼ 室戶廢校水族館 。（圖／翻攝自Google Map）

室戶廢校水族館是當地政府利用5億日圓（約新台幣1.48億元）的補助金翻修而成，並交由日本海龜協會營運使用。協會當初堅持保留「廢校」的名稱，還設定年度目標為4萬人次，沒想到開幕未滿3月，造訪人次即達到3萬人，隨後又於3個半月後突破4萬人次造訪，10月立刻突破10萬人次大關。

▲▼ 室戶廢校水族館 。（圖／翻攝自Google Map）

關鍵字： 室戶廢校水族館高知縣室戶市鯊魚海龜日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／收到媽傳照片來　兒直覺問「他在裡面幹嘛」下秒愣..

哈士奇不肯吃藥...「虎媽式餵法」上萬網驚呆：全下..

影／洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽..

影／坐等門口40分鐘！媽傳「揪心背影」　她看完「油..

出國8天回來變心了！媽打爸「萌巨掌」秒阻擋　看到最..

浴室出現「天空之橋」！2貓無辜臉裝沒事　網笑：支持..

彰化紫衣嬤騎車拖狗！約克夏狂奔20公尺痛苦翻肚　家..

跟定你！阿根廷浪浪飯店外等她1個月　空服員帶回德國

貓咪吹太多冷氣竟出現驚人變化　網全嚇翻：真的耶！我..

流浪貓天天到窗戶報到！好心住戶被迫收編「結局超驚喜..

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

《倉鼠人》從零開始養天竺鼠！30隻等收編哦

廣原小熊「超Q身影爬樹枝」！玩盪鞦韆掉下來...定..

等你好久！聽到關鍵「登登登」　貼心汪睡再熟也秒醒：..

「白棉花」美人魚坐姿饋頭秒睡著　網笑：這樣會不會落..

斗六黑狗疑似正中午被「曬死」　外勞飼主：平常都養在..

出門忘記買罐罐...主子「女友式生悶氣」　她PO出..

動物園犀牛突然抓狂！　工作人員搭車慘變「玩具」恐怖..

泳池養海龜+鯊魚....魚全靠漁夫抓！　「室戶廢校..

每天霸佔貨車趕不走！浪貓用奶音囂張嗆聲　原來迷上「..

粉絲想抱起60公斤「重量級偶像」　10分鐘後.....

昨夜喝掛！萌喵頭放喇叭「大字型」入睡　網笑：音樂放..

排球奶網紅自認性感炸...動「妹妹手術」血崩險死：..

韓國瑜東吳學歷延燒...利菁證實「讀日間部」　曝韓..

蔡英文答完台灣價值　柯文哲嗆：我以前做的哪一樣不符..

私菸案偵辦遭疑「貼心迴護高層」　北檢回擊「無謂揣測..

打斷直播主手腳！包龍星先PO文怒轟...15hrs..

林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開..

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件..

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　1..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

石化狗被摸痛哭　現在變美也愛笑

警獲報救3隻奶貓！貓媽現身叼走

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面