泳池養海龜+鯊魚....魚全靠漁夫抓！　「室戶廢校水族館」爆紅吸引25萬人造訪　

▲ 室戶廢校水族館把泳池拿來飼養海龜和其它魚類 。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者許祐誠／綜合報導

原來學校泳池能養鯊魚！日本高知縣室戶市2018年4月把一所廢校打造為「室戶廢校水族館」後，開幕第一年即達到旅遊人數破17.6萬人的佳績，本月25日更突破25萬人次造訪。值得一提的是，這裡沒有海豚表演，也沒有巨型水族箱，而是完整地保留國小的原貌，利用學校泳池和洗手台等水槽打造成魚兒居住的場所。

根據《高知新聞》報導，地域創生一詞在於培養人與環境之間的關係，為城市注入新的活力。特定非盈利活動法人（NPO）日本海龜協會組織去年基於此理念，將2005年廢校的舊室戶市椎名小學改造成為水族館，一共飼養約50種魚類、將近上千條的魚類，其中室外25公尺長的泳池更被打造為鯊魚、海龜等居住場所，洗手台打造成的觸摸池也深受歡迎。踏進學校內還能看到教室保留著黑板和課桌椅，理科教室內也擺放著大大小小的標本玻璃罐等。

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▼ 館方慶祝造訪人數突破25萬大關。（圖／翻攝自推特／むろと廃校水族館）

值得一提的是，室戶廢校水族館內沒有巨型玻璃水族箱，也沒有吸引顧客的壓軸動物，但大部分魚兒都是在當地漁夫和教職員的協助下「入學」，並汲取海水作為飼養水，當初10隻誤入定置網的赤蠵龜和黑海龜，便在因緣際會之下一起來到學校內學習。而且隨著季節變化，水族館內還可以見到不同種類的「轉學生」，甚至是大王具足蟲等深海生物。

此外，除了一般水族館都有的魚類骨骼標本之外，館方甚至於附近海邊舉辦放生海龜的活動，未來也計畫舉辦由漁夫協助的捕撈漁獲的體驗式活動，讓民眾可以親身體驗打撈生活。

▼ 館方飼養10隻誤入定置網的海龜。（圖／翻攝自Google Map，下同。）

▼ 水族館內還有飼養魟魚。

室戶廢校水族館是當地政府利用5億日圓（約新台幣1.48億元）的補助金翻修而成，並交由日本海龜協會營運使用。協會當初堅持保留「廢校」的名稱，還設定年度目標為4萬人次，沒想到開幕未滿3月，造訪人次即達到3萬人，隨後又於3個半月後突破4萬人次造訪，10月立刻突破10萬人次大關。