颱風太強被吹歪　邊境犬踏出門「瞪大眼驚恐」：世界末日了嗎

▲Oreo：這風也太大了。（圖Threads@bordercollie_2012）

記者闕雁琳／綜合報導

凱米強颱襲台，一名飼主昨（24日）趁著還沒下雨的空檔，帶著自家的邊境牧羊犬Oreo去散步放風，沒想到才踏出門沒多久，強勁的陣風襲來，把Oreo當場嚇出表情包，愣在原地不敢動，眼睛睜得大大的，一臉驚恐的表情讓飼主當場笑翻。

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▲邊境牧羊犬散步遇到強風，嚇出表情包。（圖Threads@bordercollie_2012）

飼主分享24日趁著還沒下雨的晚間空檔，帶著Oreo外出散步，順便找地方上廁所，雨勢雖未到但強風已經襲來，Oreo繫著牽繩高高興興要享受散步時光，但才踏出家門沒多久就察覺不對勁。路邊陣陣吹來的強風把Oreo的臉皮吹歪，一瞬間彷彿成為「風速狗」，眼皮被往後吹，胸口的毛也跟著變中分。

Oreo呆站在原地難以前進，眼神往左右掃視，瞪大眼睛驚恐，彷彿遇到狗生最大危機，露出「現在是世界末日了嗎？」的表情，小腦袋快速思考著還要不要繼續散步，可愛的模樣都被媽媽拍下來。

這段Oreo被吹到臉歪掉的畫面分享出來，不少網友紛紛被逗樂笑說，「Oreo表示：媽媽我的眼皮都被吹起來了 真的還要散步嗎」、「隔壁那隻柴不是說還好嗎？？」、「髮際線被吹得往後移兩公分了」、「狗生中眼睛第一次那麼大」、「表情好可愛，回家吃零嘴壓壓驚」、「一臉我是誰，我在哪兒」、「現在是怎樣，要世界末日了是不是」。