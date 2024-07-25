白柴「暴雨拖爸爸狂奔」堅持颱風天散步　苦主濕身哀號：回家了啦

記者闕雁琳／採訪報導

養柴犬沒有在放颱風假的。白柴「蔡長青（綽號：糯米腸）」堅持在颱風登陸當天到外面上廁所，才剛出門就遇到突然襲來的暴雨，1人1狗穿上雨衣挑戰出門。糯米腸看到陣陣大雨，開心地在雨中狂奔，興奮拉著主人到處跑，臉上掛著笑容，玩得十分開心，飼主只能被拖著沿路崩潰哀號，要愛犬趕快上一上回家。

▲▼白柴堅持在颱風天散步，雨中拖飼主狂奔。（圖／IG@zumiden_life）



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「你有看到外面今天狂風暴雨，我是不可能帶你...。」飼主表示，凱米颱風登陸的那一天，糯米腸一整天都在吵要出去上廁所，本來一直堅持不要，後來因為有事情要出去辦，剛好看到無風無雨，想說趕快帶牠出去散步，結果剛出門兩分鐘就狂風暴雨了。

糯米腸穿著雨衣，站在路邊享受雨水的洗禮，看到路邊積水顯得特別嗨，不管爸爸在身後瘋狂呼喊，「回家了啦糯米腸」、「趕快尿一尿啦」、「什麼時候要大便？」、「雨超大～～～」，牠還是不停地往前衝。

▲向所有飼養柴柴的飼主致敬。（圖／IG@zumiden_life）



爸爸穿著雨衣和拖鞋，一手握著牽繩，一邊崩潰哀號，被糯米腸拉著在街上狂奔，全身都被雨水浸濕，模樣超級狼狽。但糯米腸絲毫沒有要回家的意願，玩雨玩得好開心。

飼主承受著狂風暴雨陪柴柴散步的背影，讓網友看完紛紛笑說，「狂風暴雨也不能輕易改變」、「趕快尿一尿、趕快去大便，這兩句是雨天颱風天帶柴犬出去上廁所重複性最高的話」、「所有飼主們請妥協」、「暴風雨的奔馳～～淚水與雨水已分不清」、「這影片可以一直回放個十次都不膩誒XD」、「最終還是逆子勝利」。