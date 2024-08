男路邊對峙劇毒眼鏡蛇　「把玩蛇頭1小時」被狠咬報應畫面曝光

▲男子一直招惹眼鏡蛇,最後遭到報應。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度一名男子喝醉後發現路邊有一條眼鏡蛇,竟然當場和毒蛇玩了起來,驚嚇畫面吸引附近民眾注意,雖然大家都勸他離眼鏡蛇遠一點,然而他卻完全不理,逗弄眼鏡蛇長達1個小時,最後被憤怒的眼鏡蛇攻擊,緊急送醫,報應片在網路上瘋傳。

事件發生在印度安德拉邦卡迪里(Kadiri),喝醉酒的男子納加拉朱(Madhubabu Nagaraju)發現一條眼鏡蛇溜進卡迪亞大學校區內,蛇雖然試圖躲到樹叢,仍被他抓住。

Drunken Antics with Cobra in Kadiri Ends in Hospitalization



In a bizarre and dangerous incident, a young man named Nagaraju from Kadiri in Sathyasai district found himself in the hospital after deciding to play with a cobra while intoxicated.



The drama unfolded near a degree… pic.twitter.com/mjmuBqTAgT