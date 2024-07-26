男路邊對峙劇毒眼鏡蛇　「把玩蛇頭1小時」被狠咬報應畫面曝光

▲男子一直招惹眼鏡蛇，最後遭到報應。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一名男子喝醉後發現路邊有一條眼鏡蛇，竟然當場和毒蛇玩了起來，驚嚇畫面吸引附近民眾注意，雖然大家都勸他離眼鏡蛇遠一點，然而他卻完全不理，逗弄眼鏡蛇長達1個小時，最後被憤怒的眼鏡蛇攻擊，緊急送醫，報應片在網路上瘋傳。

事件發生在印度安德拉邦卡迪里(Kadiri)，喝醉酒的男子納加拉朱(Madhubabu Nagaraju)發現一條眼鏡蛇溜進卡迪亞大學校區內，蛇雖然試圖躲到樹叢，仍被他抓住。

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Drunken Antics with Cobra in Kadiri Ends in Hospitalization



In a bizarre and dangerous incident, a young man named Nagaraju from Kadiri in Sathyasai district found himself in the hospital after deciding to play with a cobra while intoxicated.



The drama unfolded near a degree… pic.twitter.com/mjmuBqTAgT — Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) July 24, 2024

影片中可看到，雖然有許多村民在旁邊提醒納加拉朱不要靠近眼鏡蛇，然而他卻不肯離開眼鏡蛇，還不顧危險不斷拍打眼鏡蛇的頭，和蛇「玩耍」約1個小時後終於遭到攻擊。納加拉朱被眼鏡蛇咬傷後，附近民眾立即幫忙叫救護車，送到醫院接受治療。

影片曝光在網路後獲得7.2多萬次點閱。許多網友都覺得男子活該，反而替眼鏡蛇抱不平，「可憐的蛇，感覺牠有盡量忍耐，不要發動攻擊」、「為什麼沒人上前把男子拉走，而是只顧拍影片，感覺眼鏡蛇已經很有耐心了」、「希望眼鏡蛇最後平安無事」、「觀察到眼鏡蛇有發出警告，並且很猶豫是否要咬人，怎麼感覺動物比人類還要懂事」。