美國體操隊的秘密武器「治療犬陪練」　體操女王拜爾斯燦笑合影

記者李依融／綜合報導

美國女子韻律體操隊平常除了刻苦訓練，還有個秘密武器，那就是毛茸茸的「治療犬們」，其中一隻叫做比肯(Beacon)的黃金獵犬與體操女王拜爾絲(Simone Biles)合影，牠也在選拔賽中提供「歡迎摸我」服務，減緩高張力比賽中的壓力。此次巴黎奧運，美國女子韻律體操隊在預賽中以第一名之姿晉級決賽。

▲比肯與治療犬團隊給美國體操隊很多心理支持。（圖／翻攝自IG@goldendogbeacon）



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比肯的飼主蒙納(Tracey Callahan Molnar)曾是韻律體操的教練，並且與美國隊體操協會合作了40年，與韻律體操項目副主席杭特(Caroline Hunt)也是舊識好友。杭特在訓練過程中，許多運動員的回饋希望在心理健康與營養支持上獲得幫助，而她根據自身幾年前的經驗，決定嘗試讓治療犬加入訓練計畫。

美國體操隊的治療犬計畫共有16隻不同品種、顏色與體型的狗狗參與，牠們會排班陪伴選手，所需要做的就是「歡迎摸我」，提供正能量的療癒力。蒙納表示，4歲的比肯有治療犬證照，平常似乎就對「壓力感知」特別敏感，往往能知道誰需要牠，及時提供最溫暖的療癒。

蒙納說，這個計畫有人期待也有人質疑，「但終究看到了好處」，選手們談論著摸摸狗狗之後，走上比賽場感覺心裡平靜多了，「他們很感謝能在比賽前與治療犬共度時光」。

▲比肯在美國體操隊有專屬的工作證。（圖／翻攝自IG@goldendogbeacon）

原本美國隊也想要帶著比肯一起到巴黎奧運為選手加油打氣，然而考量到後勤問題難以成行，雖然蒙納有些失望，不過她和比肯將在加州為選手們加油打氣，希望能取得亮眼的成績。

美國女子韻律體操隊在巴黎奧運韻律體操預賽中以第一名之姿晉級，而美國體操女王拜爾斯也以第一名闖進個人全能決賽，許多人引頸期待體操場上更多令人驚艷的表現。