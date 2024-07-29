英國金牌馬術選手「1分鐘抽打馬24下」　奧運前夕道歉退賽

記者李依融／綜合報導

英國三屆馬術金牌Charlotte Dujardin在奧運開幕前爆出醜聞，一段影片中她1分鐘內用馬鞭抽馬24下，引起各界撻伐，她也在奧運前夕宣布退出此屆巴黎奧運英國馬術隊。目前巴黎奧運馬術已進行「三日賽」項目，一直以來英國隊在馬術項目相當有競爭力，往往是獎牌贏家。

39歲的Charlotte Dujardin是英國馬術名將，2012年倫敦奧運贏得團體盛裝舞步與個人盛裝舞步金牌，2016年里約奧運得到個人盛裝舞步金牌、團體盛裝舞步銅牌，2020年東京奧運獲得個人與團體盛裝舞步共2面銅牌，原本今年將再次征戰2024巴黎奧運，卻在開幕前3天流傳出一段影片，只見Charlotte Dujardin在擔任教練授課期間，持馬鞭鞭打馬匹24次，引起各界撻伐。

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▲Charlotte Dujardin具有許多大賽經驗，並獲得優異成績，卻在奧運前夕爆出醜聞而退出。（圖／翻攝自Charlotte Dujardin臉書）



事後Charlotte Dujardin發出聲明表示，這是4年前的畫面，她承認當時的行為錯誤，而目前正在接受FEI國際馬術總會調查，調查期間她決定退出巴黎奧運在內的所有比賽。她表示，影片中的畫面並非她真正的教學與對待馬匹的方式，「但我沒有藉口，我感到深深羞愧，在那個時刻應該做一個更好的榜樣。」她提到對於造成團隊、粉絲與贊助商的傷害她很抱歉，並會虛心接受調查。

目前巴黎奧運馬術項目中已進行三日賽，三日賽中包括盛裝舞步、越野障礙賽與場地障礙賽，其中盛裝舞步與越野障礙賽已比賽完畢，於當地時間29日上午11時（台灣時間29日下午5時）進行場地障礙賽，並產生本屆首面馬術獎牌。