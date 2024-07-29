薩摩耶堅持叼「最愛玩偶」一起上廁所　媽笑：只有這隻捨不得拆

▲奶酪連上廁所都堅持咬著狗狗玩偶。（圖／翻攝自小紅書@是奶酪酪呀）



記者李依融／綜合報導

大陸江蘇一隻叫做奶酪的薩摩耶超喜歡牠的狗狗玩偶，連上廁所也堅持咬在嘴裡，奴才拍下這一幕不禁覺得搞笑，「真的到哪都要帶著」。

今年3歲的奶酪是一隻可愛的薩摩耶，每天都用天使笑容融化奴才，而奶酪最喜歡的玩具就是牠的狗狗布偶，無論走到哪都堅持要叼在嘴裡。這天奶酪去院子上廁所，在圍牆邊抬腳的同時，也不忘叼著玩偶，嘴酸了只好暫時放下，一尿完就叼起心愛的玩偶跑走，對狗狗玩偶的愛與堅持也讓奴才覺得太可愛。

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▲奶酪發現咬娃娃的姿勢太不符合狗體工學，只好先暫時放下。（圖／翻攝自小紅書@是奶酪酪呀）

▲奶酪上完廁所立刻再叼起玩偶，一起回家。（圖／翻攝自小紅書@是奶酪酪呀）

網友看到奶酪對狗狗玩偶的喜愛，忍不住嘴角上揚，「我家的也超愛帶玩具出門，但是牠比較花心，有鱷魚帶鱷魚，有鴨子帶鴨子」、「小狗也要小狗陪嘛」、「我家逆子會把所有絨毛玩具都咬爛」。

奴才補充說到，奶酪其實也是一隻拆家小狗，平常也會把絨毛玩具亂甩咬爛雪花紛飛，唯獨就喜歡這隻小狗玩偶，到哪都帶著捨不得咬壞。

▲奶酪平常也會拆玩具，唯獨捨不得拆狗狗。（圖／翻攝自小紅書@是奶酪酪呀）