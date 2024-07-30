馬舍掉出「垃圾獸」她以為是青蛙　洗完澡拍翅膀萌吐舌

▲奇異動物身上黏滿枝葉垃圾。（圖／翻攝自SamBee's Bat Care）



記者李依融／綜合報導

英國一名女子在馬舍看到一隻黏滿乾草的小動物，一開始他以為是一隻青蛙，但怎麼看都覺得怪怪的，很快地意識到這是一隻陷入困境的蝙蝠。

這隻落難的小蝙蝠得救了，因為這名女子不久前也撿到過一隻蝙蝠，並送交給救援單位SamBee's Bat Care，因此她再次打電話求助，希望這位小傢伙也能得救。救援人員Sawyers表示，這名女子非常善良，自己開車約50公里把蝙蝠送到中心，也經常打電話詢問狀況。

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▲發現牠的好心人原以為是青蛙。（圖／翻攝自SamBee's Bat Care）

這隻身上黏滿髒東西的蝙蝠被取名為Mikey，抵達救援中心時有脫水、體重過輕的情況，而且非常緊張，牠的翅膀被黏在一起，其中一隻耳朵也黏在牠的頭上，然而在舒服地洗過澡後，牠終於能拍打翅膀，精神也舒緩許多

▲洗完澡清爽多了。（圖／翻攝自SamBee's Bat Care）



Mikey洗完澡後被送進溫暖的保溫箱，經過24小時候身上的水完全乾燥，健康狀況也有了明顯的進步，增加1公克的體重後就能轉往飛行學校確認飛行能力，未來將釋放回野外。

▲吐舌頭賣個萌。（圖／翻攝自SamBee's Bat Care）