黔靈山公園網紅猴「太會擺Pose爆紅」　手比天空凹背配合遊客拍照

記者闕雁琳／綜合報導

大陸貴州省貴陽市的黔靈山公園近日有一隻豚尾猴只要看到遊客，就會開始擺出各種Pose，手比天空搭配凹背，望著鏡頭定格2-3秒露出自信眼神，還會自己換位子再擺拍，流暢的走位和姿勢變化，宛如是動物界中的超模，可愛的模樣在網路上瞬間爆紅，憑藉著「一猴之力」拉動貴陽的觀光。

▲黔靈山公園的豚尾猴會自行擺拍。（圖／翻攝自微博）

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黔靈山公園的這隻豚尾猴天生內建表演基因，常常會自行擺姿勢給遊客拍攝，像是超模般眼神中充滿自信，看著鏡頭擺出凹背姿勢，或是伸直腿部假裝在走路，每個動作間還會停留幾秒鐘，讓遊客有時間按下快門，擁有一套專屬的走位模式。

▲▼豚尾猴擺姿勢會停留2-3秒讓遊客有時間按下快門。（圖／翻攝自微博）

拍攝的遊客表示，這隻猴子會自從發現自己的嘟嘴魅力會引來歡呼，開始不停地換姿勢擺拍，中間還會專門停下來供人們拍照，手比天空凹背，或是轉身背對大家翹屁股，搭配上自信的眼神，讓不少觀眾興奮歡呼。豚尾猴專業的擺拍畫面在網路上掀起熱烈的討論，不少民眾紛紛到黔靈山公園想一睹牠的身姿。

園方工作人員表示，豚尾猴是一種非常聰明的猴子，平常牠就會用抬眼、瞇眼或是噘嘴的方式來表達情感，並沒有經過刻意訓練，豚尾猴也跟飼養員感情很好，牠也會去模仿遊客的一些行為和動作。