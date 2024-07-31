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堅持跟哥哥睡！小毛球硬塞兩條腿之間　米克斯哀怨望媽：你看牠啦

▲▼堅持跟哥哥睡！小毛球硬塞兩條腿之間　米克斯哀怨望媽：你看牠啦。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

▲吉娃娃FiFi貼在狗哥哥大熊身邊睡覺。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

記者闕雁琳／綜合報導

就是喜歡跟哥哥一起睡！飼主魏菀君飼養一隻40公斤的米克斯狗狗「大熊」和一隻吉娃娃FiFi，這天大熊靠在廁所門口睡覺，雙腿之間卻冒出一顆小毛球，原來是FiF跑到哥哥的兩腿之間，硬要靠在一起睡覺。大熊被「卡位」後一臉哀怨的模樣，讓媽媽無奈又好笑。

▲▼堅持跟哥哥睡！小毛球硬塞兩條腿之間　米克斯哀怨望媽：你看牠啦。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

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▲▼大熊臭臉求救中。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

▲▼堅持跟哥哥睡！小毛球硬塞兩條腿之間　米克斯哀怨望媽：你看牠啦。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

媽媽魏菀君表示，當天她要去上廁所看到FiFi本來睡在大熊尾巴附近，身體貼著身體感受溫度，但等到媽媽在出來，FiFi跑去塞在大熊的兩腿之間，頭靠在牠的腳邊。而大熊本尊則是露出一臉無奈的神情，臭臉飛機耳望向媽媽，像是在告狀說，「媽媽你看牠啦...」，似乎在尋求第三方的幫助。

▲▼堅持跟哥哥睡！小毛球硬塞兩條腿之間　米克斯哀怨望媽：你看牠啦。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

▲▼大熊放棄掙扎，選擇繼續睡。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

▲▼堅持跟哥哥睡！小毛球硬塞兩條腿之間　米克斯哀怨望媽：你看牠啦。（圖／有點毛毛的／大熊與FiFi的反差萌日記粉專投稿）

這次FiFi堅持黏在大熊哥哥身邊的畫面分享出來，網友紛紛笑說，「感情好到睡覺都要黏在一起」、「真是溫暖的大哥哥」、「熊哥睡醒，會咖麻」、「總是可以在熊哥的毛海裡長出FiFi，被熊哥用愛護著的感覺真好」、「大熊的臉好無奈哈哈哈」、「FiFi喜歡被包圍的安全感」、「大熊無奈表示：媽媽你看牠啦！」。

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