員警見汽車保險桿「長出毛毛小爪子」　高溫下搶救一條生命

▲員警在一次吃午餐的時間救下小貓。（圖／翻攝自Pembroke Pines Police Department臉書）



記者闕雁琳／綜合報導

美國佛羅里達州彭布羅克派恩斯市一名員警馬蒂斯 (Mike Matthis) 要去吃午餐，停好車時發現旁邊的車輛有些不對勁，一雙毛毛小爪子從保險桿伸出，裡面有一隻小貓受困。隨著氣溫越來越高，小貓越來越危險，馬蒂斯搜索了整棟大樓，找到車主並協助將這隻受困小貓救出。

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▲員警發現有貓咪受困在汽車保險桿。（圖／翻攝自Pembroke Pines Police Department臉書）

員警馬蒂斯在炎熱的午後聽到隔壁車輛傳出怪聲，蹲下來看才發現一隻小貓不知道怎麼把自己塞進保險桿。隨著氣溫的升高，馬蒂斯知道必須盡速採取行動，但未經車主同意，任何人都不能隨意觸碰他人的車輛，於是他決定搜查整棟建築物，沒過多久找到這台車的車主，告知情形並獲得對方的同意後，馬蒂斯將保險桿切開，救下小貓咪。

馬蒂斯將小貓抱回家安置並取名為「邦柏(Bumper)」，他幫小貓洗了澡，準備舒適的休息空間，打算幫牠找一個合適的領養人。幸運的是，不到1天的時間，邦柏已經找到永遠的家，馬蒂斯「中途失敗」決定領養邦柏，並正式幫牠改名為「洛基( Loki)」。

▲洛基正式被收編。（圖／翻攝自Pembroke Pines Police Department臉書）

馬蒂斯很快就愛上有洛基陪伴的生活，這個活潑小男孩實在太可愛了，讓馬蒂斯的生活充滿了喜悅，隨著時間的推移，他們的關係會變得更加牢固。馬蒂斯也沒有想到，會因為一次平凡的日常，因為自己的警覺讓他和洛基的生活現在永遠改變。