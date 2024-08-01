新北退役5隻警犬開放領養！個性曝光...8／1上粉絲專頁申請

▲曾破板橋分屍案警犬福星，將由領犬員領養 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局刑事警察大隊警犬隊，今（2024）年共有6隻退役警犬，除了曾在2018年協助破獲板橋分屍案的明星犬「福星」之外，其餘5隻警犬，將在8月1日起開放領養申請，分別為亮亮、飛達、首領、XINA及YUTU，全部都是憨直可愛的拉不拉多，歡迎喜歡毛孩的民眾到警犬隊臉書粉絲專頁申請領養。

警犬隊今年共有6隻退役警犬，除了2018年協助破獲板橋分屍案的超人氣明星犬福星，將由原領犬員領養外，其餘5隻將在8月1日中午12時起，在警犬隊臉書粉絲專頁《新北市政府警察局警犬隊NTPD-K9 UNIT》開放領養申請。

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亮亮：生性樂天，不論何時都表現得很快樂的狗狗，天不怕地不怕，對人跟狗都滿友善的，亮亮健康狀況大致良好，體質優良，但天生易胖，目前有點過胖，需要控制體重。

▼警犬亮亮將開放領養 。（圖／記者陳以昇翻攝）

飛達：忠誠、單純，活動力很好，體能就像年輕的狗狗，喜歡跟人互動玩樂，跟其他動物相處方面偏向於互不干擾的模式，飛達比較喜歡自己到處聞聞探索環境，飛達健康狀況良好，但因食慾很強，所以需要控制牠的食量，以免過重增加身體負擔。

▼警犬飛達將開放領養 。（圖／記者陳以昇翻攝）

首領：個性比較人性化，有自己的相處規則，一旦與首領熟悉之後，相處起來就較為隨和，發現他是很有喜感的狗狗，另外首領的皮膚較為敏感，換季時節要特別注意有沒有搔癢的情形，通常4-6月較明顯，亦有輕微貧血的狀況，目前血液低於正常值，但活動力與其他狗狗無異，因為貧血症狀查不出原因，獸醫師判斷可能是體質的問題，目前持續補充造血的維他命及進行中醫的療法，數值有提升的趨勢。

▼警犬首領將開放領養 。（圖／記者陳以昇翻攝）

XINA：活潑、開朗、勇敢、好動、喜歡玩娃娃跟吃東西，對人對狗都非常親切，每次在路上遇到狗都會開心的搖尾巴想要上前打招呼，對陌生人也完全不會懼怕，如果你親切的摸摸她，她會熱情的給你回應，不過XINA天生就是一個過敏兒，當季節交替、環境或是飲食發生變化時，會讓她的皮膚敏感導致搔癢發炎，目前有在吃中藥調理，平常環境的乾燥清潔跟照護需要比較用心，只要多加注意就可以保持皮膚健康。

▼警犬XINA將開放領養 。（圖／記者陳以昇翻攝）

YUTU：小土是一隻比較需要人類關注的狗狗，忠誠度滿分，總是喜歡黏在領犬員身旁！健康方面一直都不太用擔心，算是好照顧的孩子，他剛到隊上的時候右手手指頭有不小心骨折過，但不影響行走也不影響工作表現，另外小土在113年4月小心打滑致右後腳小脛骨斷裂，經過治療（並未開刀）跟復健，骨頭已癒合，現在已經可以與同伴們一起奔跑玩耍。

▼警犬YUTU將開放領養 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警犬隊長馬清基表示，警犬不只是我們的工作夥伴，更是我們的家人，每當他們退役時我們都非常不捨，為了讓他們退役後有更自由更舒適的生活，警犬隊總是抱著嫁女兒的心情，盡心盡力甄選最合適的領養家庭，要讓退役犬順利回歸家庭生活，後半生可以過得開心，生活獲得保障。