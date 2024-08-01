快訊／壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」離世　曾出演電影...保育員心痛

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園傳出悲訊！擁有廣大粉絲的紅毛猩猩「咪咪」，於昨日(7月31日)安詳辭世，享年38歲。咪咪生前曾參與魏德聖導演電影《BIG》，讓民眾更認識紅毛猩猩是瀕危物種。園方指出，咪咪近日來飲食及精神狀況均正常，經獸醫檢視並無外傷，後續將委請屏東科技大學獸醫院詳細檢查，咪咪的離去，讓全體同仁都感到萬分不捨。

▲紅毛猩猩咪咪享用水果。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲保育員用鬃刷幫紅毛猩猩「咪咪」順毛。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方表示，咪咪目前年齡為38歲，相當於人類年近8旬長輩，原為私人所飼養，2008年時透過收容計畫來到壽山動物園。因早年私養缺乏足夠攀爬環境，且飲食不均，導致體能狀況不佳，所以咪咪剛來到動物園時，多半時間只能於地面行走。在經過園方飲食調整及提供高挑棲架設計與活動空間後，咪咪逐漸增加體能，終於學會攀爬發揮其天性。多年來，牠不僅是園區的明星動物，更是伴隨遊客一起長大的動物好朋友。

▲壽山動物園紅毛猩猩咪咪曾參與電影《BIG》。（圖／記者許宥孺翻攝）

照顧咪咪長達10年的保育員徐千貽表示，咪咪在每次生理期時會裹著牠喜歡的帆布或大毛巾，待在涵洞1到2天不出門，那安靜的模樣，是兩者之間的小祕密。平常進展場放置食物或清洗房舍時，咪咪都會出來查看或隔著柵欄互動，牠的離開讓人心痛不已。保育員郭軒宏則分享，咪咪就像個安靜又溫柔的孩子，永遠不會忘記牠悠哉自在生活，以及與牠日常生活之中的點點滴滴。

咪咪不僅是動物園的明星，更是一位優秀的「保育大使」，除圈粉台灣球后戴資穎之外，去年亦參與魏德聖導演《BIG》飾演曼妞一角，超人氣讓許多民眾更加認識紅毛猩猩這原產於東南亞的瀕危物種。牠們與許多動物一樣，不僅面臨原生棲地破壞，更因人類盜獵走私被迫離開原生棲息地與家人分離。

▲台灣羽球球后戴資穎在疫情期間特別抽空探視「咪咪」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園紅毛猩猩「阿宏」與「咪咪」。（圖／記者許宥孺翻攝）

壽山動物園強調，園方致力於提供圈養動物合適的飼養環境、飲食及醫療照護，並伴其到終老。咪咪的離去，雖然令人悲痛，未來園區會繼續致力於動物保育工作，讓更多動物能夠健康快樂地生活。