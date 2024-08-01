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愛心爸停車救劇毒響尾蛇被咬　瞬間毒發「心臟驟停」差點斃命

愛心爸停車救劇毒響尾蛇咬傷　瞬間毒發「心臟驟停」差點斃命。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子為了救蛇差點斃命。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州男子喬伊(Joey Ricciardella)在路中央發現一條響尾蛇，愛好動物的他決定下車救蛇，然而他試著用襯衫抓蛇時被咬到手，毒液導致他難以說話、呼吸系統衰竭甚至心臟驟停，差點死亡。

男子喬伊7月28日開車載著4歲女兒前往紐約途中，在路中央發現一隻響尾蛇，由於他擔心蛇可能會被其他車子輾死，所以決定下車把蛇移到路旁，自己卻在過程中被響尾蛇咬傷。

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事件發生後，喬伊立即打電話通知女友布蘭特妮(Brittany Hilmeyer)，沒想到電話講到一半毒液開始影響他講話，最後甚至無法出聲。布蘭特妮表示，她原本還以為喬伊在開玩笑，「他試圖發出一些奇怪的聲音，直到他到了幾乎無法說話的地步，我才開始理解到他的狀況」。

毒發的喬伊後來自行開車前往附近醫院，醫生檢查發現他呼吸系統已經出現問題，進而導致心臟驟停，由於該醫院沒有血清又被緊急轉到另外一間醫院，幸好他施打血清後情況逐漸好轉。

女友表示，喬伊是一個很有愛心的人，時常在街道上幫助動物，他家中養了一隻翅膀折斷的蝙蝠，上周還救了一隻小兔子。家屬目前已在網路上設立募款活動，希望大家能夠幫助他康復。

關鍵字： 動物響尾蛇Joey Ricciardella康乃狄克州北美要聞

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