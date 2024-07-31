女醫護車子被刮花收到神秘紙條　監視器揭「巨獸攻擊真相」

▲女子車子莫名被刮花，還收到神秘紙條。（圖／翻攝自TikTok／aliciamastroianni7）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州女子艾莉西亞(Alicia Mastroianni)出門時發現車被刮花，還收到一張內容很詭異的紙條，紙條上面寫著，有人看到一隻巨大火雞突然攻擊她的車，把車子刮得亂七八糟，讓她覺得有人在惡作劇，沒想到調閱監視器真的看到奇異景象。

在波士頓市當地兒童醫院上班的女子艾莉西亞，在網路上分享車子被火雞攻擊影片爆紅，影片中可看到，她收到一張紙條上面寫著，「嗨，我是住在你停車處對面的鄰居，我剛剛查看監視器時，發現一隻巨大火雞在攻擊你的車長達15分鐘」。

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@aliciamastroianni7 Moves to Boston… Gets Car Attacked by a Turkey… was not on my list of things to be prepared for in the city… @Farmers Insurance @GEICO @The Boston Globe @Boston.com @Allstate @Liberty Mutual @TODAY Show @Jimmy Fallon @NBC ♬ original sound - GLOSS

好心鄰居表示，雖然他有試著去驅趕火雞，但是火雞完全不理他，導致車子被刮得很嚴重，「不是很確定車子被火雞刮花有沒有在保險理賠範圍內，若有需要的話，我可以把影片給你」，結果影片中真的拍到一隻火雞在攻擊艾莉西亞的車。

影片曝光後獲得710多萬點閱，吸引上萬網友留言，「如果沒有看到影片的話，我真的永遠都不會相信」、「鄰居完全沒說謊，真的和他講得一樣耶」「你的保險內容有包含家禽類動物嗎」。

影片爆紅後，艾莉西亞接受當地媒體採訪表示，她的家人看了影片後只覺得有趣，是好友勸她一定要把影片分享到網路上，果然獲得百萬點閱，她十分感謝好心鄰居幫忙提供影片，才有能夠提交給保險公司索賠的證據。