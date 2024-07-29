超市購物小貓突然鑽進背包　夫妻驚嚇發現「牠在求救」立刻收編





▲流浪貓突然鑽進夫妻背包。（圖／翻攝自TikTok／hoareo）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻在保加利亞旅遊，2人在當地商店購買日用品時，一隻流浪貓突然衝進他們打開的背包中，而且不肯離開，正當他們感到奇怪時，附近突然傳出凶狠狗吠聲，才發現小貓其實是在向他們求救，救援影片獲得480多萬點閱。

女子凱特(Kate Hoare)與丈夫塞布(Seb)去年在保加利亞班斯科(Bansko)當地商店購物，當他們把購買物品放進背包中時，突然出現一隻陌生小貓。影片中可看到，包包裡裝滿大量物品，幾乎沒有空間容納小貓，然而小貓卻拼命往裡面鑽，眼神看起來十分害怕。

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凱特表示，突然多了一隻小貓讓他們不知道該怎麼辦，但也不捨把小貓留在寒冷街頭上，正當他們猶豫時，附近突然傳來狗吠聲，小貓立刻嚇得爬到樹上、不肯下來。

凱特表示，由於小貓被嚇壞了，不願意和他們回家，他們試了一段時間後只好先回家，隔天在貓罐頭的幫助下，才成功把小貓帶回家，後來把小貓取名為斯坦科(Stanko)，並且運送回英國托給朋友照顧，如今斯坦科在北威爾斯過著幸福快樂的生活。