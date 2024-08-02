依瑟儂是貓奴出國「好想貓」　曬軟爛睡照：贏比賽幫貓賺罐罐

▲依瑟儂是貓奴，經常自嘲要贏比賽賺罐罐給孝敬貓主子。（圖／翻攝自IG@ratchanokmay、tokyoscots.21）



記者李依融／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運小組賽事中，惜敗好友泰國選手依瑟儂，兩人相擁而泣的畫面牽動許多人的心，依瑟儂不僅與戴資穎有動人友情，她私底下也是個貓奴，曾在IG曬出燦笑擁抱貓貓的畫面，並說到「我是貓奴我養貓」！

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▲依瑟儂賽後擁抱戴資穎，兩人都落淚，真摯一幕感動許多人。（圖／翻攝ratchanokmay）

依瑟儂手捧愛貓笑容燦爛，其中灰白貓名叫Scott，虎斑貓叫做Tokyo，後來還有小貓咪加入這個歡樂的家庭，有時依瑟儂外出征戰，還發文說「好想念我的貓貓們」，甚至為貓咪們創辦IG帳號紀錄軟爛貓生。

貓咪們每天在家都很愜意，有時在跳台上玩鬧，有時在發現主人不在家，會跑到房門口守候，讓依瑟儂透過監視器看得心酸酸，忍不住說「好想回家」，不過貓咪們做得最多的還是躺在地上、毛毯上、沙發上、床上，用各種軟爛姿勢睡覺，這時依瑟儂還會幫牠們配上OS「我們只要睡覺就好，等媽媽贏了比賽買罐罐回來」。這次巴黎奧運許多網友用自家貓貓為依瑟儂加油打氣，她也分享自己貓貓耍廢的照片笑說，「謝謝上面那隻幫我加油的貓咪，然而這是我家的貓咪」，幽默地吐槽自家貓咪的慵懶。

依瑟儂對羽球的熱愛與技術，還有對對手的敬佩與友好，在在都顯示她的善良與熱情，與戴資穎的深厚友誼也感動許多人，許多人都祝福她繼續過關斬將，在巴黎奧運贏得獎牌。依瑟儂的下一場比賽將在台灣時間3日下午14時30分展開（確切將視賽事順序而定），將對上印尼選手東宗(TUNJUNG Gregoria Mariska)。

▲依瑟儂PO與戴資穎合照，說兩人是沒有期限的友誼。（圖／翻攝ratchanokmay）

小提醒：依瑟儂飼養的愛貓也包括摺耳貓，不過摺耳貓其實屬於基因缺陷，較容易發生病變，治療費用昂貴，貓咪也會相當不適。貓咪可愛靈動超吸引人親近，不過並非所有人都了解摺耳貓的苦衷，若是想養貓貓，或許可以考慮排除摺耳貓，或是跟親友分享這個知識，減少繁殖出摺耳貓的機會，並以領養代替購買。若是已經飼養了，就好好愛牠一輩子，適當補充保健品與醫療檢查，切勿輕易棄養喔！