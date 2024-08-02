灰貴賓看奧運「麟洋配」又汪又跳　奴才笑：怎麼比我還激動

記者李依融／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」在巴黎奧運一路過關斬將挺進4強，灰貴賓「麻糬」也在電視機前緊守比賽，還忍不住邊跳邊汪汪叫，彷彿在加油助陣似的，讓奴才忍不住笑說「為什麼你看奧運比我興奮？」。

麟洋配在巴黎奧運展現精湛的球技與配合，台灣時間1日晚間與泰國組合進行八強賽，灰貴賓麻糬看到刺激的比賽畫面，竟然搶占電視第一排，站起身子盯著螢幕汪汪叫，彷彿真的看懂戰況激烈，讓奴才忍不住被逗笑，將這個畫面投稿到ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，並詢問「為什麼麻糬看奧運比我興奮？」，最後麟洋配也順利擊敗對手，晉級到4強賽。

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▲麻糬汪汪幫麟洋配加油。（圖／有點毛毛的／粉專療癒人心的麻糬投稿）

網友看到麻糬的反應覺得又可愛又好笑，「牠看得懂喔」、「真的在加油耶！」、「牠看的懂欸」、「麻糬全力支持！」、「情緒價值給到滿的小狗超可愛！」。

飼主也分享，麟洋晉級後接著看桌球選手林昀儒的比賽，麻糬又進入「汪汪汪！」的狀態，還堅持檔在電視前搶占搖滾區，看到毛孩這麼有參與感，忍不住說「原來連桌球也有涉獵耶」。

▲麻糬看林昀儒的比賽也超激動。（圖／有點毛毛的／粉專療癒人心的麻糬投稿）



台灣羽球男雙麟洋配的4強賽將在台灣時間2日下午約6時開打，對手為丹麥男雙組合阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，若贏下比賽就能闖進金牌戰。

▲台灣黃金男雙李洋、王齊麟過關斬將挺進四強賽。（圖／路透）