曬日光浴遇「蓋天沙塵暴」　　她驚：全是蜻蜓有人嚇到尖叫

記者李依融／綜合報導

美國羅德島州米斯瓜米卡特海灘(Misquamicut State Beach)原本平靜的藍天，瞬間被「沙塵暴」覆蓋，仔細一看，這些「沙子」竟然是密密麻麻的蜻蜓，把正在做日光浴的人們下得不清，直說「這是電影或是噩夢才有的場面」。

網友在Tiktok@maybeitsmaria分享，只見海灘旁原本一片愜意平靜，然而不久之後遊客的眼前一片花，他們感覺皮膚不斷有東西掠過，觸感彷彿是大風引起風吹沙，但仔細一看，這些密密麻麻的都是蜻蜓，他們遇上了「蜻蜓風暴」。

▲大量蜻蜓出沒相當驚人。（圖／翻攝自IG@rosiemcg03、maybeitsmaria）



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一名叫做Tori的網友驚嚇地說，「我的老天啊，我有點怕」，他說當場尖叫聲此起彼落，許多人想搞清楚發生什麼事，有些人試圖逃走，有些人在錄影，也有人只是坐著看著這驚人的一幕，「我從來沒遇過這種事」。

究竟這是怎麼發生的？這些蜻蜓可能是在尋找水或蚊子等資源，通常牠們會飛得更高一些，但風暴把牠們擠到低空，與正在做日光浴的人們不期而遇。不過蜻蜓對人類並沒有害，只是突然淹沒在蜻蜓中的確會讓人有些驚嚇，同時這也是相當難得的經驗。