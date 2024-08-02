▲來～看鏡頭笑一個！（圖／翻攝自X@yoshiakioiwa）



記者李依融／綜合報導

日本馬術選手大岩義明在馬術團體三項賽中獲得銅牌，興奮地與愛駒Mgh Grafton Street一起自拍，只見他舉著獎牌，而馬兒也看鏡頭吐舌，看起來就像是一起為得來不易的獎牌開心，而這面銅牌也是日本92年來第一面馬術獎牌。

48歲馬術選手大岩義明與隊友戶本一真、北島隆三和田中利幸在馬術三項賽中精彩表現，最終獲得銅牌，這也是日本相隔92年的馬術獎牌，除了與隊員們合影，大岩義明也迫不及待地將獎牌拿給心愛的馬兒Mgh Grafton Street看看。只見Mgh Grafton Street看到獎牌似乎也很開心，對著鏡頭吐舌頭，而大岩義明則找了個好看的角度，幫自己與共同征戰的好兄弟自拍合影，許多網友看到這張照片說，「這張獎牌合照好可愛呀！」。

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▲大岩義明領馬兒參加賽前體檢。（圖／翻攝自X@yoshiakioiwa）

馬術三項賽是奧運馬術項目中最早展開的賽事，選手必須與馬兒一起完成盛裝舞步、越野障礙與場地障礙賽，本屆由英國拿下金牌，地主法國拿下銀牌，而日本則拿下銅牌。

▲大岩義明與Mgh Grafton Street在盛裝舞步表現出色。（圖／翻攝自X@yoshiakioiwa）

大岩義明的馬兒Mgh Grafton Street出生於2008年，今年16歲，在比賽結束後牠功成身退，搭機返回英國的農場，大岩義明將馬兒送上車時表示，「我很開心我們一起做到了，你是一個很棒的夥伴（雖然有時候你不聽我的話），回英國的路上小心，那裡已經準備好舒服的休息環境，還有好多紅蘿蔔喔！」。

大岩義明與Mgh Grafton Street的自拍照已有30萬人按讚，許多日本民眾對於睽違92年的馬術獎牌興奮不已，也有人說，「你們兩人都好帥呀！（疑兩人嗎？」、「好可愛的合照」、「這是我們的獎牌呢」、「一起贏來的獎牌，太棒了恭喜！」。