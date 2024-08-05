玉山今年黑熊通報增至18筆...瓦拉米步道過半　再辦救傷教育訓練

▲玉管處二度偕野灣協會舉辦「臺灣黑熊救傷教育訓練」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

近年來民眾在玉山園區的臺灣黑熊通報次數有逐年增加之趨勢，玉山國家公園管理處統計，今年度截至7月中已有18筆，以東部園區的瓦拉米步道佔半數以上的10筆為最多，因此繼5月2日後，今年第二度委託野灣協會於8月1日辦理「臺灣黑熊救傷教育訓練」，希望健全黑熊的保育網絡。

本次教育訓練活動於南安遊客中心舉辦，由該協會獸醫團隊、林業及自然保育署花蓮分署及野聲環境生態有限公司等專業團隊，分享過往的黑熊救傷流程與經驗、檢體採樣的注意事項、公部門在救傷過程扮演的角色，以及野放後的追蹤與衝突防範等內容，並於通報紀錄熱點的瓦拉米步道進行實地演練，包含黑熊痕跡的辨識，以及救援工作的實地演練。

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玉管處表示，今年的通報紀錄除了痕跡，亦不乏近距離之目擊紀錄，有鑑於臺灣黑熊廣大的活動範圍，且常移動至玉山園區外，其中又以東部園區較為明顯，對鄰近地區之臺灣黑熊族群可能具有「救援效應（rescue effect）」之功能，降低鄰近臺灣黑熊族群滅絕的風險，但人熊共存及潛在之衝突問題也漸生，因此與臺灣野灣野生動物保育協會建立跨機關團體之夥伴關係、提升自身及周邊夥伴之監測與應變能力。

本次訓練也邀請同為高山型國家公園的雪霸國家公園、太魯閣國家公園管理處，林業保育署嘉義、屏東及臺東等分署，保七大隊第六分隊、卓溪鄉公所山林維護隊，以及過往曾協助玉管處運送死亡黑熊個體下山檢驗的卓溪鄉登山協會等夥伴團體一同參與，希望能在未來有黑熊救傷事件時能迅速應變及合作。

玉管處呼籲民眾，如在健行時發現黑熊或相關痕跡，請通知該處（049-2773121）或各管理站，或在該處官網進行通報（路徑:首頁>生態保育>黑熊專區>黑熊通報；網址：https://www.ysnp.gov.tw/BlackBearNotification/C004400）。