馬來貘貘克遺腹子命名投票開跑！　4選1「莉姆路」暫居第一

▲貘寶寶的命名投票開始。（圖／台北市立動物園提供）

記者闕雁琳／綜合報導

台北市立動物園馬來貘「貘莉」7月中產下雄性的貘寶寶，為先前離世馬來貘「貘克」的遺腹子，貘寶寶在貘莉細心的照顧下身體狀況良好，目前頭好壯壯。動物園也幫貘寶寶舉辦命名投票，從海量貘名中選出前三名，與保育員提出的「莉姆路」進行最後票選。

台北市立動物園表示，這次從海量的名字當中選出的前三名，分別是貘睏霸、貘茶、貘範生，與保育員提出的「莉姆路」進行最後票選。即日起至12日晚間8點截止，將從4個名字當中選出最高票者命名。

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▲▼貘寶寶出生時個性偏淡定，基本檢查都不吵不鬧。（圖／台北市立動物園提供）

動物園解釋個名字的命名由來，莉姆路依慣例沿用媽媽名字的最後一個字作為開頭，希望牠能像日本輕小說主角「莉姆路·坦派斯特(リムル＝テンペスト)」一樣，建立魔物與人類能和平共處的聯邦並過著悠閒自在的生活；貘睏霸可能是很多人的心聲，每天都「貘睏霸」，希望小貘可以天天開心；貘茶則是媽媽「貘莉」和姊姊「貘花豆」組合起來，成為茉莉花茶的意思；貘範生是希望小貘當個模範生，優秀平安。

動物園提到，這次投票方式以命名選項「對應的表情符號」為主，到該篇命名投票的貼文，請民眾按下對應的表情符號支持喜歡的小貘名字，投票時間自8月6日至8月12日20:00截止，歡迎粉絲們選出心中最適合小貘寶寶的名字投票，或是提出更有創意的名字。

▲貘寶寶看到媽媽進去水池，就會跟著跳下去練習游泳。（圖／台北市立動物園提供）

新生的貘寶寶是個小男生，體重7.05公斤，比姐姐「貘花豆」出生時足足重了1.3公斤，體長64公分，頭長22公分，也比姐姐稍大一些，為馬來貘「貘克」的遺腹子。貘克2015年10月15日出生，2018年3月15日從捷克布拉格動物園來台，2023年5、6月間與貘莉配對成功，遺憾在同年7月18日因急性肺水腫離世。