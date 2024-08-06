搭電梯「愛犬放響屁」！妹子罵1句鄰居偷笑：以為我嫁禍狗子

▲狗偷放屁，鄰居以為是主人放的。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

電梯是密閉空間，有任何味道都容易被察覺。近日大陸一位妹子說，她家的狗狗跟她一起坐電梯結果放屁，鄰居目光放在她身上，她罵了狗一句，鄰居卻全程偷笑。

妹子表示，下午她去遛狗，回家上電梯，鄰居A在旁邊，而電梯門一關上，狗就放了一個響屁，「鄰居立刻看向這邊，為了防止被誤解，我斥責了狗子一句，但是鄰居全程偷笑，看起來像是我在嫁禍狗子一樣。」妹子也貼出了狗的照片，模樣十分可愛。

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▲主人貼出兇手照。（圖／翻攝微博）

貼文曝光後，網友紛紛留言「你看我這麼濃眉大眼一臉正氣絕對不會當眾放屁」、「這狗子真的眉清目秀的」、「越斥責越容易讓人誤會，還以為妳嫁禍於狗了」、「我家一隻狗放的是小聲但不臭的屁，另一隻放的無聲但巨臭」、「哈哈隔著螢幕都感受到了尷尬」。

日本寵物雜誌曾分享，不少主人都會發現愛犬放屁，也有飼主擔心狗出問題，但獸醫岡本醫生說，狗跟人一樣，放屁是正常生理現象，不過如果狗放屁頻率變很高，或是臭味太臭就要多留意，而牧羊犬、臘腸狗、鬆獅犬等，放屁也會特別臭。

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