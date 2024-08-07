斯容「毛孩經」重視寵物關節健康　獸醫建議從小補充關節保健品

▲斯容與愛駒感情深厚。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者李依融／綜合報導

毛孩的四肢關節帶動牠們自由活動，若是關節損傷不適，往往會元氣大傷。購物天后「斯容」也深有同感，雖然她養的是馬兒，但也深感關節健康對動物的重要，東森寵物推出保護毛孩骨骼與關節的最佳選擇「毛骨力」，將在8月8日（四）下午13時50分於東森購物47台直播，斯容也將親身分享「毛孩經」。

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▲斯容因為馬兒腿傷，更加重視毛孩關節保健。（圖／記者鄭遠龍攝）

斯容本身飼養了「小龍女」與「龍眼男」兩匹馬兒，對自己的「毛大孩」充滿了母愛。去年底「龍眼男」被醫生檢查出右後腿的筋膜受傷，斯容花費了無數時間精力陪伴馬兒一起休息和進行復健。她強調，「無論是貓、狗還是馬，只要四條腿的動物都有軟硬組織，任何一部分有不舒服的情況都需要及時關注，因為牠們不會說話，甚至會忍耐到表現出明顯不適時，通常情況已經相當嚴重。」因此，她更開始關注毛孩的健康與相關保健食品。

▲獸醫師張泮崇表示，如果遇到病人家中有年紀小的犬貓，都會建議對方從小就開始補充關節保健品。（圖／獸醫師張泮崇提供）

吉恩動物醫院院長張泮崇也指出，貓咪狗狗忍痛力很強，往往飼主注意到毛孩有異樣，送到醫院已經有較嚴重的關節損傷，因此他建議從毛孩3、4個月大就可以開始補充關節保養品，讓毛孩補充骨骼健康必要的營養素，效果會比發現問題再補救來得好。

斯容對於即將主持「毛骨力」8月8日直播節目表示非常期待與榮幸，也希望透過自己的過往經驗，將對毛孩關節與骨骼最好的產品分享給大家。「毛骨力」更曾榮獲2022年國家品牌玉山獎「最佳產品獎」的殊榮，在寵物保健產品上創下紀錄。

▲毛骨力含漢方龜鹿配方。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，當天將以優良品質與實惠價格推出「東森寵物毛骨力龜鹿之星超值組」，購買毛骨力即再加贈毛魚油、500元美容抵用券與華陀龜鹿高股力膠囊等原價近五千元禮品。在8月8日溫馨的父親節當天，讓自家毛孩獲得全方位的完美照護。隨著毛孩的骨骼與關節健康越來越受重視，由日常細微處著手做養護與保健，將是毛爸媽與毛孩能長久相伴的關鍵。

「東森寵物毛骨力龜鹿之星超值組」直播節目資訊：

*時間：2024/8/8，下午13:50

*播出頻道：東森購物47台

▲東森寵物漢方保健系列獲得國家品牌玉山獎。（圖／東森寵物提供）

【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。我們擁有專業的寵物美容團隊和慈愛動物醫院的獸醫師，致力於為毛孩們提供全方位的守護。我們關心每一個生命，為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。