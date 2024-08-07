從小覺得「狗吃掉作業」是怪藉口　他見「破爛書拼圖」相信了

▲Emma把書拆碎，彷彿幫奴才製作拼圖。（圖／有點毛毛的／飼主Ryan Lin投稿）



記者李依融／綜合報導

「一直覺得作業被狗咬爛是怪理由」網友Ryan Lin沒想到這會發生在自己身上，他在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」投稿，地上散落著破碎的書，而紅貴賓Emma趴在一旁似乎「幹完大事很累」，Ryan Lin相當無奈。

Ryan Lin分享，國小的時候有同學沒交功課，常常掰一些「沒寫作業的奇怪理由」，其中讓他印象最深刻的是「作業簿被我家狗咬爛了」，每當聽到這個理由，他都會心想「這種故事也編得出來」。這天他回到家，看到地上散落繽紛的「碎紙」還有已經破破爛爛的書籍，紅貴賓Emma趴在旁邊，讓他不得不讚嘆「直到今天我是信了，而且還是圖書館借的書」。

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網友看到Emma的戰績覺得又搞笑又同情飼主，「真是上進的狗，滿腹詩書」、「你家的貴賓口味好特別啊」、「我家狗狗曾經把我剛做好的活動假牙咬壞，只好再跟診所預約重做，醫生很驚訝問『不是剛做好嗎？』，我說被狗咬壞了，頓時整個診所的人都大笑。」

也有網友關心之後還書怎麼辦，「只好跟管理員說書被狗咬了，問他信不信」，Ryan Lin則說「所以拍照為證了」，之後也會賠償書籍還給圖書館。

▲飼主原本不相信真的有狗會吃作業，這下他相信了。（圖／有點毛毛的／飼主Ryan Lin投稿）