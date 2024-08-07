浪貓結紮驚逃「3度起飛」拆診間　獸醫戴手套原地石化

記者李依融／綜合報導

大陸廣東威聯貓科動物醫院有隻白底虎斑貓來結紮，沒想到牠太緊張，大叫一聲後直接在診間內狂跳，還扯掉放在桌面上的聽診器，醫師與助理嚇得定在原地動也不敢動。

這天獸醫師要為貓咪結紮，他全副武裝戴好手套，用浴巾包裹住貓咪，直接抓到診療台上，這時貓咪不斷扭動抗拒，接著「喵啊～～～」大叫一聲，直接脫逃想跳到高處避難。貓咪用驚人的跳躍能力跳了3次，還扯掉了放在一邊的聽診器，頓時獸醫師戴著手套的雙手停在空中，一旁的助理原本想幫忙戴頭套，也立刻停下動作，傻眼地看著貓咪「拆診間」。

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▲貓咪驚慌大叫，隨後在診間內逃竄。（圖／翻攝自小紅書@威聯貓科動物醫院）



威聯貓科動物醫院解釋，院內每個月隨機開放4個名額，協助流浪貓「一元絕育」，以防止浪貓長期發情繁衍後代。當天是愛媽帶這隻流浪貓來絕育，但貓咪在戶外生活久了，對於新環境很緊張，個性也不太穩定，才會亂竄想逃離，不過安撫後仍順利完成絕育，並在康復後原放。

網友看到貓咪失控竄逃的過程也相當震驚，「醫患關係太緊張了」、「這貓真是瘋狂啊」、「流浪貓真的很兇的，保定戴頭套必須快狠準」、「醫生石化了」、「貓貓初次見面表演個飛簷走壁」。

▲貓咪跳高3次失敗後也愣在原地，地上散落著聽診器等器材。（圖／翻攝自小紅書@威聯貓科動物醫院）