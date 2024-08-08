動物園15位奶爸父親節快樂　大象阿里「大便抗議→接受」多虧他

▲壽山動物園紀錄奶爸們的身影歡慶父親節。（圖／翻攝自壽山動物園）

記者闕雁琳／綜合報導

高雄壽山動物園園區有15位男性保育員，每日呵護著動物們，其中大象「阿里」的保育員5年前退休，換一位新的保育員照顧，起初阿里充滿戒心，甚至會用大便抗議，直到新保育員透過減敏和陪伴，終於融化阿里的內心，願意互動。動物園紀錄下這些超級奶爸們認真工作的身影，分享出來一同慶祝父親節，感謝他們辛苦的付出。

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▲▼壽山動物園裡有15位男性保育員，每日照護動物們的生活起居。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園紀錄著園區15位男性保育員的日常，每天他們除了照護動物們的飲食起居，也需要隨時觀察動物的身體狀況和反應，若是有出現不舒服的症狀要盡速處理，如何與動物保持良好的互動關係也是重要的一環。

其中一隻大象「阿里」5年前因原先照護牠的保育員張永興退休，起初阿里對新的保育員充滿戒心，甚至會用大便抗議。保育員後來透過動物減敏訓練及耐心陪伴，用愛來軟化阿里的戒心，到現在阿里已經可以跟保育員進行簡單互動。

▲▼保育員餵食物。（圖／翻攝自壽山動物園）

另外深受大小朋友喜愛的狐獴，保育員奶爸陳裕琪會依據牠們的行為特質來設計環豐玩具，增加牠們的活動量與自然行為。

▲保育員依照狐獴的行為特質來設計環豐玩具。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園表示，感謝這些奶爸們總是默默的付出，細心呵護動物園裡大大小小的動物，不論是活潑好動的狐獴或高冷的駱駝，無不傾注滿滿愛心。每種動物的個性大不同，感謝所有保育員的用心陪伴。