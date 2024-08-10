家裡太安靜必有詐！　她見兒子揪小黃金「大啖乾奶粉」

記者李依融／綜合報導

大陸山西一位媽媽午睡完發現屋內靜悄悄，頓時覺得不妙，一出房間就看到兒子抱著奶粉一匙一匙大快朵頤，還不忘一手抓著一把奶粉餵食小黃金獵犬，眼前的景象讓她又好氣又好笑，只好先拍影片再說了。

小紅書@是個福娃家中養了2隻黃金獵犬，狗狗們經常與小主人互動，這天媽媽睡午覺起床，發現屋內非常安靜，這讓她心裡覺得有意，一出房門就看到名場面，只見兒子抱著一罐奶粉，一匙一匙地大口放進嘴裡，而一旁的黃金獵犬寶寶乖巧地坐著，鼻頭、嘴邊也有不少奶粉，原來是小主人大方地用手捧著奶粉，直接送到狗狗嘴邊。

媽媽看到兒子與小狗都沾了一堆奶粉，地上也像是下過雪一般，鋪著一地的奶粉，不禁吟詩自嘲「午睡起來靜悄悄，出來一看必作妖」，至於如何收拾兒子、小狗與一團亂的地板，她選擇先拍影片記錄下這令人好氣又好笑的一刻。

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網友看到小男孩的行為也超有共鳴，「我小時候也超愛偷吃奶粉」、「我小時候很愛偷吃乾奶粉」、「奶粉比泡程奶好吃啊」。也有人說「跟狗狗一起吃，真兄弟情」、「這是團夥作案」、「從小就會照顧狗弟弟，多好啊」，稱讚小男孩懂分享，肯定是個貼心的孩子，希望媽媽不要太生氣啦。

▲小奴才偷偷吃奶粉，也不忘餵狗狗準備一份。（圖／翻攝自小紅書@是個福娃）