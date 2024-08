奧運衝浪4強賽出現意外訪客　鯨魚「突躍出海面」成為焦點

▲衝浪4強賽的過程中出現意外的訪客,一隻鯨魚突然躍出海面。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

巴黎奧運衝浪項目6日下午在大溪地舉行最後一天賽事,4強賽期間出現一名不速之客,一隻鯨魚突然躍出海面,吸引了所有人的目光。

美聯社報導,巴西選手魏斯頓-韋柏(Tatiana Weston-Webb)及哥斯大黎加運動員韓尼希(Brisa Hennessy)進行4強賽期間,這隻鯨魚突然躍出海面,讓觀眾及攝影師見證一生難忘的奧運時刻,兩名選手則與牠維持了安全距離。

據報導,全世界衝浪活動期間,出現鳥類、海豹甚至鯊魚等野生動物,並非罕見。 2024奧運衝浪賽舉辦地大溪地(Tahiti)離主辦城市巴黎將近1萬英里遠(約1萬6093公里),鯨魚在交配、分娩和遷徙季節時,會聚集在大溪地周圍。

大溪地也有幾個海洋保護區。今年4月,太平洋原住民領袖簽署了一項名為「海洋宣言」(He Whakaputanga Moana Treaty /Declaration for the Ocean)的條約,認定鯨魚為「權利主體(legal persons,又稱法律主體或法律關係主體)」。

參與簽署的原住民領袖部分來自大溪地,但這樣的宣言並未反應在參與國法律中。

Whale of a time.@AFP photographer Jerome Brouillet captures a whale breaching as Brazil's Tatiana Weston-Webb and Costa Rica's Brisa Hennessy compete in the women's surfing semi-finals, during the 2024 #Olympics , in Teahupo'o, on the French Polynesian Island of Tahiti pic.twitter.com/OrUTScyOFe