吉娃娃被雷聲嚇到　「躺媽媽背帶避難」露一顆頭：外面好可怕

記者闕雁琳／綜合報導

遇到害怕的是先找媽媽再說。日本一名飼主家的吉娃娃犬「起司」被屋外的打雷聲嚇到，立馬衝去找媽媽避難，一刻都不想離開她，於是媽媽突發奇想，讓起司躺進嬰兒背帶，這樣自己就能去煮飯。只見起司從背帶裡露出一顆頭，眼神滿是驚恐的模樣，靜靜跟著媽媽煮飯，模樣十分可愛。

▲吉娃娃「起司」被雷聲嚇到找媽媽。（圖／翻攝自X@Chihua_ranger）



[廣告]請繼續往下閱讀...

吉娃娃犬「起司」跟許多狗狗一樣對於聲音很敏感，只要是打雷下雨都會感到十分害怕，這天屋外下起雷雨，牠躲到媽媽身邊希望獲得一臉安慰，於是被裝進嬰兒背帶，露出一顆頭，臉上露出驚恐的表情，同時也因為依附在主人身邊感到安全，靜靜地仰望彷彿在說，「外面好可怕喔...」，等到風雨過後牠才恢復平時的活力。

起司被包在嬰兒背帶陪媽媽煮飯的畫面分享出來，吸引超過103萬的觀看，許多網友紛紛被牠的模樣逗樂，留言笑說，「一臉無辜的樣子」、「媽媽永遠的小寶寶」、「還是跟在飼主身邊才有安全感」、「我們家狗狗也是，超級怕打雷聲」、「被狗狗的表情給融化了」、「好想給牠一個大大的擁抱」。