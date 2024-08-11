吉娃娃被雷聲嚇到　「躺媽媽背帶避難」露一顆頭：外面好可怕

ちなみに雷ピークの時、チーズはすごい震えてたのに他のチビはテンション上がって楽しんでたらしい— チワレンジャー (@Chihua_ranger) August 7, 2024
どっちも可愛い pic.twitter.com/LhGPiKVEbV
記者闕雁琳／綜合報導
遇到害怕的是先找媽媽再說。日本一名飼主家的吉娃娃犬「起司」被屋外的打雷聲嚇到，立馬衝去找媽媽避難，一刻都不想離開她，於是媽媽突發奇想，讓起司躺進嬰兒背帶，這樣自己就能去煮飯。只見起司從背帶裡露出一顆頭，眼神滿是驚恐的模樣，靜靜跟著媽媽煮飯，模樣十分可愛。
▲吉娃娃「起司」被雷聲嚇到找媽媽。（圖／翻攝自X@Chihua_ranger）
吉娃娃犬「起司」跟許多狗狗一樣對於聲音很敏感，只要是打雷下雨都會感到十分害怕，這天屋外下起雷雨，牠躲到媽媽身邊希望獲得一臉安慰，於是被裝進嬰兒背帶，露出一顆頭，臉上露出驚恐的表情，同時也因為依附在主人身邊感到安全，靜靜地仰望彷彿在說，「外面好可怕喔...」，等到風雨過後牠才恢復平時的活力。
沢山のいいねありがとうございます— チワレンジャー (@Chihua_ranger) August 8, 2024
普段は元気いっぱいのチーズです
※写真は一昨年くらいのお気に入り一枚です pic.twitter.com/wj68C0YTOG
起司被包在嬰兒背帶陪媽媽煮飯的畫面分享出來，吸引超過103萬的觀看，許多網友紛紛被牠的模樣逗樂，留言笑說，「一臉無辜的樣子」、「媽媽永遠的小寶寶」、「還是跟在飼主身邊才有安全感」、「我們家狗狗也是，超級怕打雷聲」、「被狗狗的表情給融化了」、「好想給牠一個大大的擁抱」。
写真は良いから早くオヤツよこせって顔で見られてる pic.twitter.com/mmGIdAGWHs— チワレンジャー (@Chihua_ranger) August 5, 2024
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