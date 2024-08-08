網球從天而降！　他抬頭見小黑狗守陽台期待：快丟回來

記者李依融／綜合報導

波蘭羅茲市(Łódź)藝術家Nika Ovsyannikova在家附近散步時，聽到球掉落的聲音，定睛一看是一顆從天而降的網球，原來二樓的陽台有一隻小黑狗正等待著球丟回來，Nika原本以為狗狗是不小心的，但隨後狗狗又把球丟到地上，這才知道原來是想找人陪玩。

這隻聰明的狗狗一次又一次地引誘陌生人陪牠玩遊戲，每當有人經過，牠就會把球丟下來，人來人往間有些人走過，也有些人駐足，多次嘗試將球丟回狗狗身邊，還特別小心避免砸到窗戶，Nika看著這樣的場面說到，「我從沒見過這樣的事」。

▲狗狗從高處丟球，邀人跟牠玩。（圖／翻攝自Tiktok@ona.clay.ring）



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Nika提到，原本想多欣賞一下狗狗與陌生人玩耍的情形，但幾分鐘後狗狗就進屋了，似乎對這次的遊戲感到滿意，「但第二天我朋友說，狗狗又在找人玩了，牠可能一直都這樣跟大家玩」。

Nika平時會用黏土將各種動物做成戒指，並在網路上販賣，她說這隻狗狗給她很大的靈感，所以做了一個狗狗吊飾，希望能送給小黑狗的飼主，「有時候我們生活中就缺少一些可愛的事物」。