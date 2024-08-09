絨毛娃娃突然動起來　抓娃娃機中發現「調皮土撥鼠」可愛模樣曝

▲土撥鼠藏在抓娃娃機中。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania Game Commission-Southcentral Region）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一台夾娃娃機裡面突然出現「特殊獎品」，引發外界關注。當地高爾夫球場工作人員近來發現，場地內的一台夾娃娃裡面竟然有一隻活的土撥鼠，由於他們無法自行把土撥鼠救出來，最後只好請機台工作人員處理，可愛畫面在網路上流傳。

賓州遊戲委員會日前在臉書上發文，位於鄧肯斯維爾區(Duncansville)的當地高爾夫球場Meadows Family Fun Mini Golf，工作人員在場內的一台娃娃機中發現，一隻調皮土撥鼠竟然闖進機台裡面，躲藏在一群娃娃中。

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照片中可看到，毛茸茸的土撥鼠隱身在一群娃娃中，模樣看起來十分可愛。工作人員札夫托(Salvadore Zaffuto)表示，他靠近娃娃機台時，看到絨毛娃娃底下似乎有東西在動，一隻活的土撥鼠突然冒出頭來，把他嚇了一跳。

札夫托表示，由於他們無法自行救出土撥鼠，最後只好通報機台維修人員前來幫忙，機台解鎖後才終於安全捕獲土撥鼠，目前已幫忙野放回大自然中。可愛新聞讓網友留言，「要把抓娃娃機改成打地鼠遊戲嗎」、「土撥鼠也想和娃娃抱抱」、「好可惜，在我贏得土撥鼠大獎前就被抓了」。