奴才看奧運沒理貓　牠跳上床頭推落花瓶「還會移位置」

記者李依融／綜合報導

大陸江蘇一名貓奴躺在床上看奧運，突然被床頭的花瓶砸個正著滿身水，原來都是家中喵星人「福福」惹的禍，她回看監視器畫面時簡直不敢相信自己的眼睛，打趣地說「被貓殺掉的概率很低，但絕不是0」。

小紅書@四月半福分享，奴才4日晚上躺在床上拿手機看奧運，一旁的貓咪福福突然跳上床頭，接著用前腳移動床頭的花瓶，看起來像是努力對準奴才的頭頂，接著貓掌一推，奴才直接被突如其來的「醍醐灌頂」嚇醒，摀著頭的手中還夾著一枝花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲福福發現喵喵叫沒人理，便跳上床頭刷存在感。（圖／翻攝自小紅書@四月半福）



▲福福用手移了移花瓶，看起來像在調位置。（圖／翻攝自小紅書@四月半福）

奴才後來從監視器回看福福的「犯案過程」，目睹主子還會喬花瓶的角度，直接傻眼了。她解釋，當時自己在看手機，福福似乎是渴了或餓了想離開房間，但房門關住了，福福只好喵喵叫了幾聲，但當時她沉浸在比賽中並沒有立即理會，這時福福就跳上床頭做了這番大事。

▲福福一手推落花瓶。（圖／翻攝自小紅書@四月半福）

網友看到影片忍不住笑，「誰讓你一直用手機不理我」、「這個故事告訴我們，不要在床頭放花瓶，尤其養貓的人」、「七夕到了送你花呢」、「牠還調整位置，我直接笑出來」。

奴才表示，福福可能不是真的想砸她，而是想喝水，才會去撥弄花瓶，結果誤打誤撞讓她遭殃了，「養寵物不能只接受牠們可愛黏人的樣子，有時調皮搗蛋也是我們要去包容的，沒有不好的貓狗，只有不好的主人。」

▲奴才被水澆得瞬間清醒。（圖／翻攝自小紅書@四月半福）