美體操隊有秘密武器　有證「狗醫師」維護選手心理健康

▲2024年巴黎奧運，由美國傳奇女子體操天后拜爾斯領軍的女子體操隊5人狂攬包含女子團體金牌在內的7面獎牌，而幕後功臣是一隻名叫「燈塔」的黃金獵犬。（圖／翻攝X／WeRateDogs）

文／CTWANT

2024年巴黎奧運，由美國傳奇女子體操天后拜爾斯（Simone Biles）領軍的女子體操隊5人狂攬包含女子團體金牌在內的8面獎牌。雖然事後一面銅牌遭大會官方追回，但仍然是相當優異的成績。外媒指出，這項優異成績背後的幕後功臣，是一隻名叫「燈塔」（Beacon）的黃金獵犬。

2021年東京奧運，拜爾斯因為不堪嚴重的心理創傷而中途退賽。錯失獎牌雖然叫人扼腕，但也引起外界對運動員心理健康問題的關注。綜合外媒報道，4歲的「燈塔」是美國體操協會（USAG）首隻通過「動物輔助治療師」（Pet Partners）認證的治療犬。擁有治療犬證照的牠，現正被美國體操隊聘用，工作是負責療癒體操運動員和相關人員。

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燈塔的主人莫爾納（Tracey Callahan Molnar）曾經擔任體操運動員及教練，與USAG合作長達40年，與韻律體操項目副主席卡洛琳亨特（Caroline Hunt）亦是多年老友。

亨特指出，在訓練過程中，不少運動員表示希望得到更多心理健康及營養上的支援，而「寵物療法」能有效撫慰參賽運動的緊繃心情，逐漸成為運動員訓練的一環。

根據華盛頓大學的一項研究報告指出，撫摸動物10分鐘，就能有效降低選手們皮質醇（cortisol）指數，幫助他們選離焦慮、憂鬱、記憶力衰退、癒合能力受損、肌肉組織退化、血糖代謝失衡、免疫失調、慢性疲勞等一系列的嚴重問題。

莫爾納表示，燈塔是一隻天賦異稟的狗狗，牠能夠敏銳的感知人類的心理壓力，並且知道如何舒緩它們。牠會在運動員踏上軟墊之前主動找上被壓力所困擾的選手，透過嬉戲緩解他們的心理焦慮。

此前，在美國奧運體操代表團選拔期間，莫爾納就帶著燈塔現身比賽會場，一一協助選手們調整心理壓力。工作中的燈塔會戴著「工作者」，在會場中四處提供「歡迎摸我」服務，讓不少運動員與燈塔相處時都笑逐顏開。

由於奧運後勤安排，燈塔這次並未跟隨美國體操隊一同前往巴黎參賽，但莫爾納仍帶著牠透過電視一起為體操運動員們加油打氣，據稱還有選手主動透過視訊找上燈塔，要隔著螢幕向牠支持與鼓勵。

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