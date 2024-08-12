世界大象日！退休保育員爸爸探望　阿里象鼻翻口袋找吃的

記者李依融／綜合報導

每年8月12日世界大象日，壽山動物園分享了令人感動的人象羈絆，大象「阿里」最愛保育員爸爸張永興，看到已經退休的爸爸回來看牠，馬上用象鼻檢查全身，雖然體型龐大，但在爸爸面前可是最愛撒嬌女兒。

英語諺語An elephant never forgets.形容某人記憶力超群，壽山動物園表示，大象阿里的記憶力真的很好，即使最愛的保育員爸爸張永興在2018年已退休，阿里還是沒忘記曾經相處了39年、牠最愛的爸爸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲只要張永興一個手勢，阿里立刻乖乖照做。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）



張永興也非常疼愛阿里，在世界大象日這天特別回到壽山動物園探望象女兒，阿里一看到爸爸來了，馬上用鼻子打量全身，還用靈活的鼻子翻口袋找找看有沒有好吃的。張永興幫阿里沖澡時，阿里開心地甩鼻子、翹屁股，還發出滿意的叫聲，甚至張開嘴讓爸爸幫牠沖嘴巴，只要張永興一個手勢一個聲音，阿里立刻就意會做出相應反應，父女倆默契十足。

▲調皮的阿里用靈活的象鼻檢查爸爸的口袋。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）



▲阿里喜歡爸爸幫牠沖嘴巴。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）

阿里5歲時從美國到壽山動物園，從那時起就是由張永興照顧，壽山動物園曾分享，怕生的阿里對其他保育員或遊客可能會發脾氣，但只要張永興一出馬就彷彿轉性一般，變成溫順撒嬌的小女孩。

張永興退休後仍經常回到壽山動物園探望阿里，如今42歲的阿里每次看到爸爸來了，都會非常開心，一人一象深深的羈絆一直是壽山動物園最動人的故事之一。世界大象日為每年的8月12日，由加拿大動保人士Patricia Sims和泰國的大象放歸基金會在2012年設立，希望更多人關注非洲象與亞洲象的生活與環境議題。

▲阿里超喜歡爸爸，張永興也經常抽空來探望。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）