梧棲驚傳虐貓！喵星人「遭潑熱油」悲赴彩虹橋　網怒：揪出兇手

▲台中市梧棲區有１隻流浪貓被人潑熱油，送醫搶救仍回天乏術。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市梧棲區今（13）日驚傳虐貓事件，有1隻流浪貓被熱油潑灑，導致牠嚴重燙傷，經善心人士送醫搶救，仍回天乏術身亡，有網友將此事發文至地方臉書社團，引發大批網友撻伐，氣憤要找出虐貓者，台中市政府動保處長林儒良針對此事表示，已獲報正在持續追查犯嫌，若逮到事後將依法開罰。

據了解，有網友在梧棲地方臉書社團發布貼文及影片，內容提及「台中海線有貓咪救援嗎？梧棲文化路附近，貓咪感覺快斷氣了」，影片中的貓咪全身燙傷發紅，虛弱發出哀號聲，情況相當危急，經熱心網友送醫治療，貓咪仍傷重死亡，「貓咪沒有熬過來，去做天使了」，此事引發大批網友氣憤議論，表示要找出虐貓兇手。

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台中市動保處長林儒良表示，已接獲網友通報虐貓案件，由於目前仍不確定詳細的事發時間及地點，事後將持續聯繫網友取得目擊者的資訊，進一步追緝潑油的惡劣兇嫌。

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