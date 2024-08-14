黛比風暴淹水　她見鱷魚群優游院子嚇呆：半夜還咆哮打架

記者李依融／綜合報導

熱帶風暴黛比侵襲美國南卡羅來納州，引起大雨及水災，居民Adrienne LeBlanc看向家門外的院子，竟有一隻大鱷魚在她面前悠閒地游泳，這讓她不禁驚慌起來。

熱帶風暴黛比侵襲之下，南卡羅來納州許多地方都因豪雨淹水，當地居民Adrienne LeBlanc看著家門外汪洋一片，連原本的院子都被淹沒，這時她竟看到一隻鱷魚悠閒地在她家門外游泳，雖然她住的地方原本就是低地，過往也在附近看過鱷魚，「但看到鱷魚這麼靠近你家，還是會讓你屏息。」

由於積水退的很慢，Adrienne LeBlanc後續還看到3隻鱷魚在她的院子游泳，她推測她家後院大概有6到8隻鱷魚，更令人起雞皮疙瘩的是，這些鱷魚不僅是在游泳，「因為牠們很有領域性，如果其中一隻靠太近，牠們彼此就會在水中大打出手。」因此那幾個晚上，Adrienne LeBlanc經常聽著鱷魚的咆哮與青蛙的叫聲入睡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於為何鱷魚會出現在後院，Adrienne LeBlanc猜想可能因為水位高漲，鱷魚們便來探勘未曾到過的區域，也可能因為洪水造成領地與食物消失，鱷魚們正在尋找食物。

隨著熱帶風暴黛比消退，Adrienne LeBlanc家附近的水位也持續下降，鱷魚們便回到原本居住的潟湖，然而親眼看到「我家門外有鱷魚」，還是讓Adrienne LeBlanc相當難忘。

▲Adrienne LeBlanc未曾想過鱷魚會離她這麼近。（圖／翻攝自臉書@Riley Miller WJCL）