喵星人每天晚上幫媽媽「外送衛生棉條」　藏起來還找得到

記者李依融／綜合報導

賓士貓喬治(George)被家人稱為「忍者喬治」，6周大時就自己翻越圍欄，最近更是學會翻箱倒櫃，每天都會幫媽媽外送「衛生棉條」，奇怪的行徑讓奴才不解，但看到喬治自得其樂也妥協了。

喬治是一隻「中途失敗貓」，爸爸媽媽收養牠後在房間放了嬰兒柵欄，阻止喬治到樓下，但有天他們發現喬治竟然自己學會爬出門，當時喬治才6周大，從那時候開始牠的名號變成「忍者喬治」。

喬治非常親近爸爸媽媽，似乎想確保家人都被照顧得很好，大約1年前開始喬治到樓上浴室拿衛生棉條送給媽媽，媽媽為了阻止便把棉條收進水槽下的櫃子，但喬治還是邊大哭邊開門，不久後家人就會看到牠叼著一個棉條跑來。

家人不知道為什麼喬治總愛拿棉條，但看到喬治驕傲且樂在其中的模樣，他們還是會給大大的稱讚。爸爸表示，棉條都是單包裝的，而喬治每次都只是叼在嘴裡拿來，未曾破壞包裝，所以安全性上沒有影響，「一開始我妻子覺得有點煩，覺得會浪費她的棉條，但最近她習慣了。」

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對這對貓奴夫妻來說，他們妥協了喬治的樂趣，雖然不知道喬治的意圖，但他們覺得喬治開心最重要。