討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗...撂狠話：不然我走

▲人妻不滿小叔養的老狗在家裡四處閒晃。（示意圖／取自CC0圖庫Pixels）

文／CTWANT

都說「毛小孩」是家人，然而日前一名人妻卻要求小叔把養了10年的狗送走，否則她就和老公離婚，甚至放狠話，「再怎麼求我都無效」，引發網友熱議，不過大多數人認為人妻這舉動並不妥。

該名人妻在臉書「匿名公社」發文表示，自己結婚前就和老公說過不喜歡狗，「你弟養的那隻狗已經將要10年了，很夠了，請移到別處養，你說好」。

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然而婚後小叔依舊在家中養狗，人妻每天看著狗狗在家裡四處閒晃，感到相當不耐煩，忍不住抱怨，「你弟完全不當一回事，你爸媽也不當一回事，你也不把這承諾當一回事」。

因此原PO也決定給老公三條路選擇，「現在我告訴你，給你3條路，1.狗走、2.狗跟你弟都走、3.我走」，甚至放狠話，「再怎麼求我都無效」，看起來心意相當堅決。

貼文曝光後，不少網友都認為原PO的行為並不妥當，「妳走吧」、「沒有排除問題幹嘛結婚，多自信最後是狗走？」「當初幹嘛結婚？現在幹嘛賴著不走？」「妳倒是別走啊，跑起來好嗎，或是用滾的」、「妳走，乞丐趕廟公，房子是妳出錢的嗎」、「妳的家嗎？妳怎不去外面住」、「這奇葩要趕小叔養10年老狗出去？不然她要走！趕快呼喊她讓她自己滾」、「希望妳老了，妳兒子也會把妳移到安養院」、「我覺得大家會選妳走，畢竟狗比妳資深」、「妳還是自己走吧，人家狗狗先來的」。

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