ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

東森寵物嘉年華8/16北車登場！　YOYO家族陪你嗨還有萌寵送養會

▲▼東森寵物嘉年華30日熱鬧舉辦！　「超萌蜜袋鼯」首亮相吸全場目光。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物森友嘉年華現場有毛小孩認養會，歡迎來與命定毛孩相遇。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

台北車站K區地下街16日（五）下午2點將舉辦「東森寵物森友嘉年華」，現場有琳瑯滿目的寵物商品特賣、可愛到爆的米克斯幼犬認養會、來自義大利的高檔品牌「My Family」客製化狗牌製作，以及超萌小寵互動專區。這次也請到YOYO家族的香蕉哥哥、番茄姐姐，陪大家度過有愛又歡樂的午後時光。

東森寵物秉持一貫的理念，長期投入公益活動，致力於動物福利。本次嘉年華邀請「金汪汪流浪動物家園」舉辦認養活動。金汪汪倡導「尊重生命、愛護動物」的理念，並致力於拯救、照護、送養流浪動物，以實現『毛孩有家，幸福無價』的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森寵物森友嘉年華也有眾多寵物商品特賣，不僅貓狗產品，也有小寵專屬的品牌「HAMOOI」和「咕嘰蹦蹦 GUJI Bonbon」。「HAMOOI」是一群熱愛倉鼠和小動物的設計師團隊，專門為鼠寶們打造獨一無二的小屋及生活空間，設計奇妙的遊戲空間與玩具，拉近飼主與鼠鼠之間的距離。「咕嘰蹦蹦 GUJI Bonbon」則以小動物福祉為本，提供天然、健康、安全、美味的食品和用品，專為萌萌的倉鼠設計。

▲東森寵物森友嘉年華。（圖／東森寵物提供）

▲香蕉哥哥將在現場與大小朋友互動。（圖／翻攝自香蕉哥哥臉書）

▲東森寵物森友嘉年華。（圖／東森寵物提供）

▲番茄姐姐也將在現場唱唱跳跳，並邀請小朋友上台同樂。（圖／翻攝自番茄姐姐臉書）

YOYO家族也參與這場嘉年華，與大家一同FUN暑假！「香蕉哥哥」和「番茄姐姐」帶來精彩的歌舞表演，與觀眾進行互動遊戲，還有令人驚豔的魔術秀，現場也將邀請小朋友一起上台，讓大家一起參與滿驚喜與活力的演出。

東森寵物森友嘉年華將於8月16日（五）下午2點正式開始，不僅有豐富多彩的互動體驗，還有多樣化的優惠商品與專業服務，陪您在全台最大室內動物友善空間共享這次寵物盛會。

▲東森寵物森友嘉年華。（圖／東森寵物提供）

▲歡迎來看看找家的毛孩唷！（圖／東森寵物提供）

【東森寵物森友嘉年華】
日期：2024年8月16日（五）
時間：下午14:00-17:00(下午1:30入場/報到)
地點：東森廣場-台北車站k區地下街 西廣場(K11入口)

【關於東森寵物】
東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。我們擁有專業的寵物美容團隊和慈愛動物醫院的醫師團隊，為毛孩們提供全方位的守護。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

關鍵字： 東森寵物寵物森友嘉年華台北車站東森廣場

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女查看家中寵物監視器　被「虎斑貓1舉動」嚇到：牠知道有人在看

影／頭過身沒過！貓卡門「整扇搬走」超冏　網笑爛：拍攝者不救

柯基犬「嘎逼」當小天使　爸不捨祝福：相信他很驕傲逗很多人開心

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

寵物貓外出失蹤好幾天　女發現牠「爽住在鄰居家」心寒：養了13年

收留狗媽「一晚送8寶寶」　8小時後客廳躺滿地她無奈：像在地雷區

老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

「基」皮疙瘩掉滿地！貪吃鬼嘎逼出沒

廁所上太久怕媽媽無聊　貓咪叼一堆玩具：陪我玩

啊～你拉到我的衣服好痛哇　柯基界「內馬爾」一碰就倒

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

薩摩耶咬爛「特斯拉排檔桿」　奴才超傻眼：我幫牠開寵物模式耶

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

逛爬蟲祭遇老鷹放風！下秒突然「噴射便便」　藍衣弟全身屎傻住了

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹

這10隻動物超高齡！亞洲象「友愷」已42歲　保育員幫補營養不馬虎

澳洲同性企鵝伴侶喪偶突唱起哀歌　其他企鵝也加入合唱

破獲六甲民宅非法繁殖場！籠內「17隻博美獲救」　將開放民眾認養

一中商圈驚見赤腳「雙刀男」！路過民眾全嚇傻　警拿電擊槍制伏

到理髮廳喝咖啡吃甜點　復古懷舊風、招牌亮點曝老闆是周星馳紛絲

彰化工廠機車棚清晨離奇自燃　烈焰狂竄！11機車燒成廢鐵

「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

民間高薪搶人！鐵道局工程人員8月起「加薪」　留才獎金最高6萬元

極端氣候威脅「鐵道局祭三支箭」　強制異物入侵告警列車煞停

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

「電玩級」表現！賈吉連4天開轟　挑戰62轟紀錄指日可待

國軍「精準飛彈射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

午後雷雨下周會更猛　季風槽有建立跡象

寵物動物熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

讀者迴響

熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

小妹妹玩累！硬躺在貓咪身上睡覺

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面