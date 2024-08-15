東森寵物嘉年華8/16北車登場！　YOYO家族陪你嗨還有萌寵送養會

▲東森寵物森友嘉年華現場有毛小孩認養會，歡迎來與命定毛孩相遇。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

台北車站K區地下街16日（五）下午2點將舉辦「東森寵物森友嘉年華」，現場有琳瑯滿目的寵物商品特賣、可愛到爆的米克斯幼犬認養會、來自義大利的高檔品牌「My Family」客製化狗牌製作，以及超萌小寵互動專區。這次也請到YOYO家族的香蕉哥哥、番茄姐姐，陪大家度過有愛又歡樂的午後時光。

東森寵物秉持一貫的理念，長期投入公益活動，致力於動物福利。本次嘉年華邀請「金汪汪流浪動物家園」舉辦認養活動。金汪汪倡導「尊重生命、愛護動物」的理念，並致力於拯救、照護、送養流浪動物，以實現『毛孩有家，幸福無價』的目標。

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東森寵物森友嘉年華也有眾多寵物商品特賣，不僅貓狗產品，也有小寵專屬的品牌「HAMOOI」和「咕嘰蹦蹦 GUJI Bonbon」。「HAMOOI」是一群熱愛倉鼠和小動物的設計師團隊，專門為鼠寶們打造獨一無二的小屋及生活空間，設計奇妙的遊戲空間與玩具，拉近飼主與鼠鼠之間的距離。「咕嘰蹦蹦 GUJI Bonbon」則以小動物福祉為本，提供天然、健康、安全、美味的食品和用品，專為萌萌的倉鼠設計。

▲香蕉哥哥將在現場與大小朋友互動。（圖／翻攝自香蕉哥哥臉書）

▲番茄姐姐也將在現場唱唱跳跳，並邀請小朋友上台同樂。（圖／翻攝自番茄姐姐臉書）

YOYO家族也參與這場嘉年華，與大家一同FUN暑假！「香蕉哥哥」和「番茄姐姐」帶來精彩的歌舞表演，與觀眾進行互動遊戲，還有令人驚豔的魔術秀，現場也將邀請小朋友一起上台，讓大家一起參與滿驚喜與活力的演出。

東森寵物森友嘉年華將於8月16日（五）下午2點正式開始，不僅有豐富多彩的互動體驗，還有多樣化的優惠商品與專業服務，陪您在全台最大室內動物友善空間共享這次寵物盛會。

▲歡迎來看看找家的毛孩唷！（圖／東森寵物提供）

【東森寵物森友嘉年華】

日期：2024年8月16日（五）

時間：下午14:00-17:00(下午1:30入場/報到)

地點：東森廣場-台北車站k區地下街 西廣場(K11入口)

【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。我們擁有專業的寵物美容團隊和慈愛動物醫院的醫師團隊，為毛孩們提供全方位的守護。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。