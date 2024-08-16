壽山動物園犀牛「破壞公物」　網笑：降駕在畫符

圖文／鏡週刊

高雄壽山動物園的臉書粉專經常PO出動物可愛的影片和大家分享，14日小編上傳犀牛「寶寶」和「犀奇」瘋狂磨角的畫面，只見犀牛在展區裡磨來磨去，就像是大藝術家在作畫一般，而犀牛角「鐵杵都快磨成繡花針」也讓網友笑翻。

壽山動物園PO出犀牛磨角的日常影片並寫下，「鐵杵都快磨成繡花針啦…展區裡的銅牆鐵壁、樹幹、水泥牆…全都磨過一輪…寶寶啊！妳是在塗鴉還是要報名牌呢？」

畫面中犀牛「寶寶」和「犀奇」瘋狂磨角，讓網友看了笑說「是不是得了香港角，才會這麼癢啊～」「他在畫圈圈欸好可愛」「有點像降駕在畫符」「犀牛作畫 世界名著 趕快保存」「看牠這樣摩擦，我都全身癢起來」「磨尖，準備戰鬥」「上班破壞公物」「史上毀損公物，還能無罪的動物」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，小編也在貼文分享關於犀牛角的小知識，像是犀牛角斷掉會再長出來；犀牛角沒神經，但梅花鹿的鹿茸可是有神經；犀牛會磨角是因為犀牛角是保護自己的武器，為了在打鬥時更強悍，所以牠們會把硬角磨尖、磨利；還有傳說犀牛角有醫療保健效果，其實犀牛角是由角蛋白（角質）組成，與人類的頭髮、指甲相接近，所以不具任何療效。



更多鏡週刊報導

遊客亂餵洋芋片！工作人員卻回「已經罵過河馬了」 新竹動物園澄清：已備案

不叫「貘範生」！新生小貘滿月了 命名票選結果曝

貓奴注意了！明年8/1起家貓也需辦寵物登記 違者最高可罰1.5萬