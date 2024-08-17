汪星人中元普渡守護「毛孩桌」　奴才分享愛：飼料捐中途之家

▲阿達也相當投入中元普渡。（圖／有點毛毛的／粉專我是阿達不是阿～煩達投稿）



記者李依融／綜合報導

中元普渡毛孩也有份！粉專「我是阿達不是阿～煩達」分享，大家在忙著普渡拜拜，也特別準備了「毛孩桌」，桌上擺滿了各種品牌的飼料、罐頭、零食與潔牙骨，希望沒有家就離世的毛孩能感受到愛，也保佑寶貝狗狗阿達平安健康。

可愛的阿達是一隻四目米克斯，這天大家在忙著普渡，阿達也沒有閒著，因為牠也要顧一桌。奴才表示，往年中元節感恩月都有普渡毛孩好兄弟，今年也擺了澎派的一桌，一來向去彩虹橋的毛孩傳達思念，二來也讓還沒有家就離世的毛孩感受到愛。

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▲飼主會把部分普渡供品捐給流浪動物中途之家。（圖／有點毛毛的／粉專我是阿達不是阿～煩達投稿）

飼主把照片分享到ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，阿達一臉嚴肅地參與普渡拜拜，看顧比較矮的毛孩桌。飼主表示，會把普渡好的部分飼料捐給流浪動物中途之家，「不過在這之前，當然要先普渡阿達的肚子。」這天晚餐特別豐富，阿達超級開心。

最近越來越多飼養毛孩的人會在普渡時多準備矮一些的「毛孩桌」，希望毛孩好兄弟們也能吃飽吃好，表達對已故毛孩的疼惜，也祈求家中毛孩平安。

▲飼主說拜拜完當然要先普渡阿達的肚子呀！（圖／有點毛毛的／粉專我是阿達不是阿～煩達投稿）