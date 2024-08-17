新北象鼻岩驚見玳瑁擱淺「左前右後肢體殘缺」急送救傷站

▲新北象鼻岩岸際玳瑁擱淺，海巡救援驚見肢體殘缺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區象鼻岩岸際今（17日）上午6時許，有民眾發現一隻玳瑁擱淺，海巡人員獲報趕抵，並同步通報中華鯨豚協會及海洋保育署新北海洋保育站到場協助，發現還活著，但其左前及右後肢殘缺，外觀無明顯外傷，活動力良好，疑似遭大魚咬傷，仍存活下來，已送救傷站檢查安置。

海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所17日上午6時許，接獲民眾通報，於新北市象鼻岩岸際發現一隻海龜擱淺，立即派員前往現場處置，並同步通報中華鯨豚協會及海洋保育署新北海洋保育站等相關單位到場協助。

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深澳安檢所人員抵達現場後，發現一隻活體海龜，經量測海龜長22公分、寬19公分，其左前及右後肢不全，立即帶回安檢所內進行保濕安置。中華鯨豚協會抵達安檢所後，初步檢視品種研判為玳瑁，無明顯外傷、活動力良好，因前後肢情形須評估處置，並帶回中華鯨豚協會救傷站檢查及照顧。

海巡人員表示，玳瑁海龜其左前及右後殘肢並非新傷，研判可能遭大魚咬傷，有可能因殘肢影響活動力，才會擱淺在岸際。

第二岸巡隊表示，呼籲民眾應共同為海洋環境善盡保育義務，若民眾於岸際發現有鯨豚及海龜擱淺或死亡等情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將立即派員協助處置。