深夜被小奶貓爬上腿奶音喊「妙～」　趴胸口睡著一抱開就狂叫

Umm… so this just showed up outside my work… I have no idea what to do and everyone I would call about it sleeps like normal people… pic.twitter.com/BTfBAGjGcx — Matt Ramsey (@OneNerdyOpinion) August 8, 2024

記者李依融／綜合報導

在飯店工作的萊姆西(Matt Ramsey)深夜決定出去呼吸一下新鮮空氣，卻聽到微弱的喵喵聲，身為狗奴的他不太知道怎麼跟小貓相處，嘗試引誘了好一陣子仍失敗，在他留下水盆轉身離開時，小貓竟然自己跑來還爬上他的腿，就這樣狗奴有了一隻貓。

萊姆西表示，一開始他發現小橘貓在停車場的一輛車下面大叫，他花了15分鐘引誘，卻未能成功，後來他拿來水盆，發現小貓跑進一個樹叢裡，並且願意讓他摸摸耳朵。萊姆西放下水盆後便離開，這時他突然聽到身後有喵喵的叫聲，接著看到小貓追了上來還開始爬他的腿，像是在說「別把我丟在這！」。

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▲小貓自己爬上萊姆西的腿，還一邊奶音喵叫。（圖／翻攝自X@OneNerdyOpinion）



萊姆西還要上班，他用紙箱做了一個臨時的床，讓小貓咪留在外面，但小貓不接受仍一直粘著喵喵叫，最後他只好把貓帶進辦公室，還找到了貓咪喜歡的床，那就是他的身上，只要黏在萊姆西身邊，小貓就能睡得很安穩。萊姆西說，「只有在我肩膀或胸口牠才有安全感，如果我把牠移開，小貓就開始尖叫然後爬回來。」有時萊姆西不得不去忙工作的事，暫時將小貓放在箱子裡，那麼就會得到一個「喵喵尖叫箱」。

▲小貓不願意待在箱子裡，爬到肩上卻睡著了。（圖／翻攝自X@OneNerdyOpinion）

▲萊姆西發現小貓另一個喜歡的地方，就是他的胸膛。（圖／翻攝自X@OneNerdyOpinion）

萊姆西將小貓取名為「頭皮屑(Dandruff)」，詢問了許多親友但沒有人能收養，萊姆西只好把頭皮屑帶回家，同時又很擔心狗狗史派克(Spike)能不能接受這個新夥伴。目前頭皮屑與史派克只有短暫見面，但萊姆西發現史派克對於小貓咪的到來很興奮，萊姆西也對家庭新成員的加入充滿憧憬，覺得那天頭皮屑選中他是三生有幸。