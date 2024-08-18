颶風來襲！民眾熱心寄養300毛孩「清空收容所」　結局超暖

記者李依融／綜合報導

美國馬里蘭州多徹斯特郡受到黛比颶風侵襲，當地收容所Dorchester Paws收到撤離通知，300隻毛孩需要臨時寄養，沒想到這艱鉅的任務在2天內就完成，附近居民熱心地提供毛孩們暫時居所，頓時把收容所清空了，這個暖心故事在颶風災害中撫慰了許多人。

黛比颶風侵襲前一周，Dorchester Paws就收到緊急服務部門的通知，由於該地位處的地區很可能受到山洪暴發威脅，他們決定要立即撤退，然而志工帶著300多隻毛孩逃難是相當困難的事，於是他們在臉書發布了訊息請求協助，希望能有人能幫忙暫時安置狗狗，「沒想到我們的撤離行動開始時，收到了500份寄養申請，好多人對毛孩伸出援手。」

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▲許多熱心民眾趕在暴風雨前接狗狗回家安置。（圖／翻攝自Dorchester Paws）



工作人員依照狗狗的個性、需求，配對安排適合的寄養家庭，其中一隻叫做米妮(Minnie)的狗狗其實是有主人的，但因為飼主住院暫時將牠安置在收容所，得知要撤離時非常擔心愛犬的安危。工作人員表示，飼主知道自己沒辦法在颶風來臨前出院，所以拜託我們確保把米妮送到安全的寄養家庭，「後來牠到了一位女士家裡，這名寄養者很好，每天都傳影片讓我們和米妮媽媽知道，米妮得到很多愛而且很安全。」

▲米妮的飼主住院，得知寶貝安全也鬆了一口氣。（圖／翻攝自Dorchester Paws）



暴風雨來臨前，收容所難得地「清空了」，工作人員也趕緊撤離避難，後來黛比颶風帶來強烈風暴與降雨，在當地引起嚴重的洪水，收容所也被損壞，幸好毛孩們不在所內很平安。

▲熱心民眾帶毛孩回家躲颶風。（圖／翻攝自Dorchester Paws）

黛比颶風離開後，工作人員開始恢復環境，並確認將寄養的毛孩接回的細節，令他們意外的是，「我們已經有30個寄養家庭決定領養寄養毛孩！預計這個數字還會繼續成長。」目前許多寄養的毛孩正在回到收容所，工作人員也很感謝寄養家庭對這群毛孩的疼愛，相信毛孩們都能很快找到永遠的歸宿。

▲「第一次中途就失敗」，狗狗Koala有家了！（圖／翻攝自Dorchester Paws）

▲不少熱心民眾直接領養接回家寄養的寶貝。（圖／翻攝自Dorchester Paws）

▲「中途失敗榜」讓網友超感動。（圖／翻攝自Dorchester Paws）