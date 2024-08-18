黃金獵犬硬擠床「踩臉躺媽頭上」　網見狗壓床過程：貼心留鼻孔

記者李依融／綜合報導

大陸四川省黃金獵犬「張十八」半夜經常偷溜上床睡覺，這天牠看爸媽都睡著了，竟然毫不客氣地踩著媽媽的臉，整隻覆蓋在頭上睡去，不忘貼心地給媽媽留鼻孔呼吸，網友看到笑噴「這鬼壓床真能把人悶死」。

▲十八直接踩在媽媽臉上，媽媽竟然沒有醒來。（圖／翻攝自小紅書@張十八）



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張十八是一隻鬼靈精怪的黃金獵犬，媽媽在小紅書＠張十八分享一段影片，這天夜裡奴才們都已熟睡，十八在床邊一下想吃東西、一下想喝水，最後牠決定跳上床跟爸媽一起睡覺，然而床這麼大，牠偏偏選擇在媽媽頭上入睡，過程中還直接踩在媽媽臉上，最後整個肚子壓住媽媽的頭就睡著了，搞笑的是奴才竟然沒有醒過來。

▲十八整隻睡在媽媽頭上。（圖／翻攝自小紅書@張十八）

網友看到十八的睡姿與媽媽的克難，忍不住笑說「真的鬼壓床啦」、「被踩臉都能繼續睡，看來平時沒被少踩」、「貼心留個鼻孔，不然奴才不知道看不看得到明天的太陽」、「爸爸那裡那麼寬，偏要睡在媽媽頭上」。

可愛的十八平常就愛跟爸爸媽媽擠著睡，有時睡腳邊、有時睡身邊，睡媽媽頭上時常常會壓到頭髮，媽媽覺得痛但也捨不得吵醒狗狗。雖然十八讓床變得超擠，但爸爸媽媽早就習慣有十八一起睡覺，對他們來說這也是一種甜蜜的負荷。

▲十八趁家裡沒人在床上蹦跳。（圖／翻攝自小紅書@張十八）